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'Çıraklık Okulu' yeniden yapılıyor: Geleceğin ustaları bu binada yetişecek!

Manisa'da halk arasında "Çıraklık Okulu" olarak bilinen Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi, modern ve işlevsel yapısıyla yeniden hayat buluyor. Yaklaşık üç yıl önce yıkılan eski binanın yerine yapılacak yeni okul binasının inşaatına başlandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, beraberinde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin ve Okul Müdürü Abdullah Hicret Çeler ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yüklenici firmadan bilgi aldı.

'Çıraklık Okulu' yeniden yapılıyor: Geleceğin ustaları bu binada yetişecek!

Manisa'da halk arasında "Çıraklık Okulu" olarak bilinen Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi'nin yaklaşık üç yıl önce yıkılan binasının yerine yapılacak yeni okul binasının inşaatına başlandı.

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Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, okul inşaat alanında incelemelerde bulunarak yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli'ye inceleme sırasında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin ve Okul Müdürü Abdullah Hicret Çeler eşlik etti. Yüklenici firmadan inşaat süreciyle ilgili detaylı bilgi alan Uğurelli, yeni binanın işlevsel ve modern bir eğitim merkezi olacağını belirtti.

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"YAPIM SÜRESİ 380 GÜN OLARAK PLANLANDI"

Uğurelli, yapılan projede mesleki eğitim merkezinin bölüm şeflerinin taleplerinin dikkate alındığını vurgulayarak, "Yaklaşık üç yıl önce yıkımı gerçekleşen Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi'nin temelini atmış bulunuyoruz. Allah'tan bir mani olmazsa yapım süresi 380 gün olarak planlandı. Şu anda temel demirlerinin bağlanması aşamasındayız" dedi.

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YENİ BİNADA HANGİ ATÖLYELER OLACAK?

Yeni binada 16 sınıfın yanı sıra Çok Amaçlı Salon, Cilt Bakım ve Kuaförlük Atölyesi, El Sanatları Atölyesi, Dikiş Nakış Atölyesi, Yiyecek-İçecek Atölyesi, Resim ve Müzik sınıfları, İdari Odalar, Öğretmenler Odası, bay ve bayan mescitleri, çocuk oyun odası, malzeme odası, kantin, arşiv, sığınak ve depo alanlarının yer alacağı bildirildi.

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"NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRMEK ADINA TÜM GAYRETİMİZİ GÖSTERECEĞİZ"

Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, "Küçük esnafımızın ve bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu mesleki yeterliliğe sahip nitelikli insan gücünü yetiştirmek adına tüm gayretimizi göstereceğiz. Yüklenici firmamızdan aldığımız bilgiye göre, inşaatın tamamlanmasıyla birlikte önümüzdeki yılın ikinci döneminde öğrencilerimiz yeni binalarına kavuşacak inşallah" ifadelerini kullandı.

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(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Mesleki yeterlilik il milli eğitim müdürlüğü
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