Çırılçıplak fotoğrafıyla şaşı etmişti! Bu defa bacak dekoltesiyle olay oldu

33 yaşında ikinci kez anne olmaya hazırlanan güzel model Ashley Graham, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde, çırılçıplak paylaşımıyla kendine hayran bırakan Graham, bu defa balkonda verdiği derin bacak dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu. İşte Ashley Graham'ın kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan o paylaşımı:

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI OLAY YARATIYOR

Bedeniyle barışık olduğunu her fırsatta dile getiren oyuncu, kendi sosyal medya hesabından sık sık çıplak pozlarını paylaşıyor.

ASHLEY GRAHAM KİMDİR?

Ashley Graham, 1987 yılında ABD'de dünyaya geldi. Graham'a 8 yaşındayken Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Disleksi tanısı kondu.

Güzel model, 2001 yılında Wilhelmina Modelleri ile anlaşma imzalayarak, kariyeri için büyük bir adım attı. Henüz mesleğinin başlarındayken, YM dergisiyle çalıştı. Sonrasında Vogue dergisinde yer aldı.

''EVLİLİK ÖNCESİ CİNSEL İLİŞKİYİ YASAKLADI

Büyük beden model, yalnızca kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sıklıkla gündeme geliyor. Evlenmeden önce yaşadığı ilişkilerde, yatağa girdiği için kaybettiğini söyleyen yıldız, bir dönem büyük bir depresyon yaşadığını ve bazı kararlar aldığını belirtmişti. Ashley'in bu kararları, evlenmeden önce bir daha kimseyle cinsel ilişkiye girmeme üzerineydi. 2010 yılında evlendiği eşi Justin Ervin ile de bu kuralı bozmadığını söyleyen yıldız, şimdilerde ikinci çocuğuna hamile.



