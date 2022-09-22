Çirkin anlar yaşandı! Mehmet Ali Erbil yayında bir kişinin anasına küfür edip...

TikTok'ta canlı yayınlar yapan ve para isteyen Mehmet Ali Erbil, Murat Avcı adındaki bir kişiyle yayında gerildi. Canlı yayınlar açarak takipçileriyle sohbet eden Mehmet Ali Erbil, bir erkeği yayına alarak konuşmaya başladı.

Yayında tansiyon yükselince Erbil, genç adama annesi üzerinden küfürler savurmaya başladı. Bununla da yetinmeyen Erbil, "Küfür etme lan ana bacı küfür etme, seni gelir Yeniköy'den alırım" diyen adama çirkin el hareketi yaptı.

Adamı yayından çıkaran ünlü isim, "Beni Yeniköy'den alacakmış. Beni Yeniköy'den alacak adam anasının karnından doğdu mu?" diyerek karşılık verdi.

"HESABINI VERECEKSİN"

Küfüre maruz kalan Murat Avcı adındaki kişi ise sosyal medyasında "Sırf engelli kardeşimize destek verdiğim için onu savunduğum için benim canlı yayınıma katılıp ana bacı küfür eden Mehmet Ali ettiğin küfürlerin hesabını vereceksin!" dedi.



