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Çirkin diye dalga geçiyorlardı, son halini görenler gözlerine inanamıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 21.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Eğitim hayatı boyunca arkadaşları tarafından 'çirkin' diye alay edilen 25 yaşındaki Celine Centino, görünümünü değiştirmek için estetik operasyon yaptırdı. Sayısız ameliyatın ardından bambaşka bir görünüme kavuşan Centino'nun eski halini görenler gözlerine inanamıyor.

Okul yıllarında dikkat çekmeyen bir görüntüye sahip olduğunu belirten Celine Centino, kendisine çirkin dediklerini ve arkadaşları arasında hep dalga konusu olduğunu söyledi.

Celine Centino, yaptırdığı estetik operasyonlarla eski halinden çok daha farklı bir fiziğe sahip oldu.
Pamela Anderson hayranı olan 24 yaşındaki Centino, ünlü yıldıza benzemek için 4 yılda yaklaşık 267 bin lira harcadı.

ESTETİK BAĞIMLISINA DÖNÜŞTÜ

ESTETİK BAĞIMLISINA DÖNÜŞTÜ
Kişinin özgüveni için estetik yaptırmasının problem yaratmayacağı söylense de psikolojisi bozulan genç kadın maalesef estetiğe doymuyor.

OKULDA YAŞADIKLARINI UNUTAMIYOR

OKULDA YAŞADIKLARINI UNUTAMIYOR
Centino, lise yıllarında kendisine çirkin dediklerini okulda dalga konusu olduğunu söyledi.
Kimi zaman okula gitmemek için hastalık bahanesi uydurduğunu söyledi.

YAŞADIKLARI YÜZÜNDEN DEPRESYONA GİRMİŞ

YAŞADIKLARI YÜZÜNDEN DEPRESYONA GİRMİŞ
Maruz kaldığı hakaretlerin fiziksel şiddete kadar dayandığını anlatan Celine Centino, insanların eleştirileri yüzünden o dönem depresyona girdiğine dikkat çekti.
Celine Centiono, daha güzel görünebilmek için defalarca ameliyat olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
estetik ameliyat

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