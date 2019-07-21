Çirkin diye dalga geçiyorlardı, son halini görenler gözlerine inanamıyor

Okul yıllarında dikkat çekmeyen bir görüntüye sahip olduğunu belirten Celine Centino, kendisine çirkin dediklerini ve arkadaşları arasında hep dalga konusu olduğunu söyledi.

Celine Centino, yaptırdığı estetik operasyonlarla eski halinden çok daha farklı bir fiziğe sahip oldu.

Pamela Anderson hayranı olan 24 yaşındaki Centino, ünlü yıldıza benzemek için 4 yılda yaklaşık 267 bin lira harcadı.

ESTETİK BAĞIMLISINA DÖNÜŞTÜ Kişinin özgüveni için estetik yaptırmasının problem yaratmayacağı söylense de psikolojisi bozulan genç kadın maalesef estetiğe doymuyor.

OKULDA YAŞADIKLARINI UNUTAMIYOR Centino, lise yıllarında kendisine çirkin dediklerini okulda dalga konusu olduğunu söyledi.

Kimi zaman okula gitmemek için hastalık bahanesi uydurduğunu söyledi.

YAŞADIKLARI YÜZÜNDEN DEPRESYONA GİRMİŞ Maruz kaldığı hakaretlerin fiziksel şiddete kadar dayandığını anlatan Celine Centino, insanların eleştirileri yüzünden o dönem depresyona girdiğine dikkat çekti.