Ciro Immobile'den transfer itirafı: "Beşiktaş'a gelmekten korkuyordum ama..."

Yaz transfer döneminde 8 sezon formasını terlettiği İtalya Serie A ekibi Lazio'dan ayrılarak Beşiktaş'a imza atan yıldız golcü Ciro Immobile, tranferi hakkında İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"KORKUYORDUM"

Dünyanın önde gelen gazetelerinden Sky Sport'a açıklamalarda bulunan Ciro Immobile, Beşiktaş'a geliş sürecine dair, "İtalya'dan Türkiye'ye olan yolculuğum sırasında olumlu düşüncelerim vardı. Yeni bir macerayla yüzleşmek, doğru adımlarla başlamak beni heyecanlandırıyordu. İyi şeyler yapmaya odaklanmıştım. Değişiklik hoşuma gidiyordu ama Lazio'daki sekiz yılın ardından da biraz korkuyordum" sözlerini sarf etti.

"TÜRKİYE'DE BİR ETKİYE İHTİYACIM VARDI"

Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri maça değinen Immobile, "Ailemi İtalya'da bıraktığımdan dolayı biraz üzgündüm. Ancak Türkiye'de bir etkiye ihtiyacım vardı. Geldim, iki gol attım, maçın en iyi oyuncusu seçildim ve kupayı kaldırdım" şeklinde konuştu.

"BENİ DELİCE SEVDİLER"

Lazio taraftarı hakkında ayrı bir parantez açan İtalyan yıldız, Beşiktaş forması hakkında "Lazio'nun mavisinden siyah-beyaza geçiş çok özeldi. Formayı beğendiğimi söyleyebilirim. Gayet güzel. Lazio taraftarları beni delice sevdiler, ben de onları aynı şekilde sevdim. Türkiye'de kendimi çok iyi hissediyorum. Buraya eğlenmeye devam etmek için geldim." ifadelerini kullandı.