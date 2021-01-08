Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor! İşte yufkadan yapılan çıtır börek tarifi

Püf noktalarıyla beraber hazırladığımız bu eşsiz lezzete kimse karşı koyamıyor. Mutfakta yeni olanın bile hemen hazırlayacağı çıtır börek adından da anlaşıldığı gibi çıtır çıtır oluyor. Hadi gelin malzeme listesine bir göz atalım.

Malzemeler

3 adet yufka

125 gr. tereyağı

150 gr. beyaz peynir

2 orta boy patates

1 yumurta sarısı

Baharatlar

Yapılışı

Öncelikle 125 gr. terayağını eritip ardından ılınmaya bırakacağız. Çünkü sıcak halde sürersek yufkaları hamur haline getirecektir.

Tereyağı ılındıktan sonra 3 yufka üst üste gelecek şekilde aralarına özellikle köşelerine yağ süreceğiz. Yufkaların ince oluşu böreğinizin de o kadar lezzetli olacağı anlamına gelir.

Yağlama aşamasını bitirdikten sonra 3 yufkadan toplam 16 parça çıkartacağız. Kesme işlemi bittikten sonra kenarlarından başlayarak malzemeleri yufkamızın üzerine dağıtacağız.

İri bir sigara böreği şeklinde olacak böreğimiz fırında pişeceği için çok daha sağlıklı olacaktır.

Sarma aşamasında da kenarlarından kapatıp çok bastırmadan birleştirmeniz gerekiyor. Hepsinin sarım işlemi bittikten sonra da yağlanmış fırın tepsisi üzerine veya yağlı kağıt üzerine böreklerimizi dizebiliriz. Yumurta sarısını da böreklerinizin üzerine sürdükten sonra önceden ısıtılmış 175- 180 derecede ki fırınımızda üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz.

ÇITIR BÖREK YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Çıtır börekleri yaparken tereyağını eritiyoruz ve kesinlikle ılınması gerekiyor. Sıcak kullanırsanız yufkaları yumuşatarak kıvamını bozacaktır. Tereyağı ılındıktan sonra sürülerek 3 kat yufkayı o şekilde kapatmalısınız.

İç harcını çok fazla doldurursanız sarmakta ya da pişerken problem yaşarsınız. Yumurta sarısını sürdükten sonra kızartma aşamasında çok kurutmamak gerekiyor.

Böreğin üzerine haşhaş, çörek otu ya da susam dökerken çok fazla kaçırırsanız böreğin lezzetini bozabilirsiniz azıcık üstüne serpiştirmek suretiyle dökebilir ya da hiç bir şey koymadan sade bir şekilde de pişirebilirsiniz.



