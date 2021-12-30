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Çıtır çıtır ve yapımı kolay bir lezzet: Mardin'in kahiye tatlısı

30.12.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımı son derece kolay yöresel bir lezzetle tanışmaya hazır mısınız? Kahiye tatlısı çıtır çıtır yapısı ile damaklarınızda iz bırakacak. Hamurunu evde yapmak istersiniz diye ekledik ama hazır baklava yufkası da kullanabilirsiniz. Mardin'in en ünlü lezzetleri arasında yer alan bu tatlı, lezzeti ile sofranın yıldızı, kolay hazırlanışı ile de favoriniz olacak!

Çıtır çıtır ve yapımı kolay bir lezzet: Mardin'in kahiye tatlısı

Lezzetiyle, görüntüsüyle iştah açan ve pratik olarak yapılabilen kahiye tatlısı, tavada pişirilmesi ile farklılaşır. Sıcak servis edildiğinde ise tadına doyum olmayan kahiye tatlısı ekonomik malzemelerle yapılmasıyla da sizi kendine hayran bırakacak. Öyleyse başlayalım...

KAHİYE TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

  • 2 su bardağı un

  • 2 çay bardağı su

  • 1 tutam tuz

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 su bardağı sıvıyağ (Hamuru kızartmak için)

ŞERBETİ İÇİN

  • 2 su bardağı şeker

  • 2 su bardağı su

  • 4-5 damla limon suyu

İÇ HARCI İÇİN

  • 2 su bardağı rendelenmiş künefe peyniri (Yufkacılarda bulabilirsiniz.)

  • 1 çay bardağı şeker

  • 5 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI

  • Kahiye tatlısının yapımına hamuru hazırlamakla başlıyoruz. Orta boyutta bir kabın içerisine unu ekleyin.

  • Unu havuz haline getirdikten sonra içerisine tuzu, sıvı yağı ve suyu yavaş yavaş ekleyerek yoğurma işlemine başlayın.

  • Baklava hamuru kıvamına gelene kadar hamurunuzu yoğurun ve dinlenmesi için kenara alın.

  • Hamurunuz dinlenirken şerbeti hazırlamaya başlayın.

  • Bir tencerenin içerisine 2 su bardağı suyu ve 2 su bardağı şekeri ekleyin.

  • Orta ateşte şerbeti kaynatın. Şerbet kaynayınca kadar ara sıra karıştırın.

  • Kaynayan şerbetin üzerine 4-5 damla limon sıkın ve şerbeti ılıması için dinlenmeye bırakın.

  • En az 45 dakika boyunca dinlendirdiğiniz hamuru ceviz boyutunda bezelere ayırın.

  • Bezeleri oklava yardımı ile açın.

  • Açmış olduğunuz yufkalar bir kenarda beklerken 5 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin.

  • Bir diğer tarafta ise şeker ve peyniri tamamen homojen bir hale getirin.

  • Tatlının yufkalarına ilk olarak erittiğiniz tereyağını sürün, ardından tam orta kısmına iç harcını ekledikten sonra tatlıyı kare şekilde gözleme gibi kapatın.

  • Hamurlarınızı sıkıca kapattığınıza emin olduktan sonra sıvı yağın içinde kızartın.

  • Ön ve arka yüzleri tamamen kızardıktan sonra tatlılarınızı geniş bir tabağa alın.

  • Tatlıların üzerine şerbeti gezdirin.

  • Kahiye tatlısını sıcak servis edin, afiyet olsun!
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Mardin
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