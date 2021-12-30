Çıtır çıtır ve yapımı kolay bir lezzet: Mardin'in kahiye tatlısı

Lezzetiyle, görüntüsüyle iştah açan ve pratik olarak yapılabilen kahiye tatlısı, tavada pişirilmesi ile farklılaşır. Sıcak servis edildiğinde ise tadına doyum olmayan kahiye tatlısı ekonomik malzemelerle yapılmasıyla da sizi kendine hayran bırakacak. Öyleyse başlayalım...

KAHİYE TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN

2 su bardağı un

2 çay bardağı su

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı sıvıyağ (Hamuru kızartmak için)

ŞERBETİ İÇİN

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

İÇ HARCI İÇİN

2 su bardağı rendelenmiş künefe peyniri (Yufkacılarda bulabilirsiniz.)

1 çay bardağı şeker

5 yemek kaşığı tereyağı

HAZIRLANIŞI