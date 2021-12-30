Çıtır çıtır ve yapımı kolay bir lezzet: Mardin'in kahiye tatlısı

Lezzetiyle, görüntüsüyle iştah açan ve pratik olarak yapılabilen kahiye tatlısı, tavada pişirilmesi ile farklılaşır. Sıcak servis edildiğinde ise tadına doyum olmayan kahiye tatlısı ekonomik malzemelerle yapılmasıyla da sizi kendine hayran bırakacak. Öyleyse başlayalım...
MALZEMELER
HAMURU İÇİN
2 su bardağı un
2 çay bardağı su
1 tutam tuz
1 yemek kaşığı sıvı yağ
ŞERBETİ İÇİN
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
İÇ HARCI İÇİN
2 su bardağı rendelenmiş künefe peyniri (Yufkacılarda bulabilirsiniz.)
1 çay bardağı şeker
HAZIRLANIŞI
Kahiye tatlısının yapımına hamuru hazırlamakla başlıyoruz. Orta boyutta bir kabın içerisine unu ekleyin.
Unu havuz haline getirdikten sonra içerisine tuzu, sıvı yağı ve suyu yavaş yavaş ekleyerek yoğurma işlemine başlayın.
Baklava hamuru kıvamına gelene kadar hamurunuzu yoğurun ve dinlenmesi için kenara alın.
Hamurunuz dinlenirken şerbeti hazırlamaya başlayın.
Bir tencerenin içerisine 2 su bardağı suyu ve 2 su bardağı şekeri ekleyin.
Orta ateşte şerbeti kaynatın. Şerbet kaynayınca kadar ara sıra karıştırın.
Kaynayan şerbetin üzerine 4-5 damla limon sıkın ve şerbeti ılıması için dinlenmeye bırakın.
En az 45 dakika boyunca dinlendirdiğiniz hamuru ceviz boyutunda bezelere ayırın.
Bezeleri oklava yardımı ile açın.
Açmış olduğunuz yufkalar bir kenarda beklerken 5 yemek kaşığı tereyağını bir tavada eritin.
Bir diğer tarafta ise şeker ve peyniri tamamen homojen bir hale getirin.
Tatlının yufkalarına ilk olarak erittiğiniz tereyağını sürün, ardından tam orta kısmına iç harcını ekledikten sonra tatlıyı kare şekilde gözleme gibi kapatın.
Hamurlarınızı sıkıca kapattığınıza emin olduktan sonra sıvı yağın içinde kızartın.
Ön ve arka yüzleri tamamen kızardıktan sonra tatlılarınızı geniş bir tabağa alın.
Tatlıların üzerine şerbeti gezdirin.
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