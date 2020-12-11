Hızlı yaşam tarzından bunalan kişiler, doğal yaşam alanlarına geri dönüyor ya da tatil için en sakin, en sessiz yerleri seçiyor. Şehirde büyümüş, tüm imkanların elinin altında olmasına alışmış kişiler bile deniz kenarlarına, göllere, ormanlara, yaylalara ve dağlara gitme isteği duyuyor. Cittaslow Türkiye şehirleri listesi son yıllarda sürekli güncelleniyor ve dinginlik, yavaşlık, huzurun hakim olduğu şehirler listesine yenileri ekleniyor. Yavaş yaşamın trend olduğu bu dönemde Cittaslow kriterlerine ve Cittaslow Türkiye şehirleri 2021 listesine göz atalım. AVM’lerden kaçıp, yeşil alanlara doğru yol alalım. “Yavaşlık ile anımsama, hız ile unutma arasında gizli bir ilişki vardır.” Bu sözleri boşuna söylememiş olsa gerek Milan Kundera. CİTTASLOW NEDİR? Cittaslow hareketi 1999 yılında İtalya’da doğmuş. Cittaslow’daki ‘citta’ İtalyancada ‘şehir’, ‘slow’ ise İngilizcede ‘yavaş’ demek. Bu iki sözcüğün birleşmesinden türeyen Cittaslow, ‘sakin şehir’ anlamına geliyor. Yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kentlerin kendilerini değerlendirmeleri ve farklı bir kalkınma modeli fikrini savunan sakin şehir akımı, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.

CİTTASLOW TÜRKİYE ŞEHİRLERİ LİSTESİNE GİRMEK İÇİN NE YAPILMALI? Uluslararası Cittaslow Birliğine başvuru sürecini Cittaslow Türkiye Ofisi yürütüyor. Birliğe başvuracak kentlerin nüfuslarının 50.000’den az olması ve kent yönetiminin Cittaslow felsefesiyle uyumlu olmaları gerekiyor. Üyelik başvuruları için info@cittaslowturkiye.org adresinden bilgi alabilirsiniz. CİTTASLOW TÜRKİYE ŞEHİRLERİ SEFERİHİSAR Türkiye'nin ilk cittaslow şehri olan Seferihisar 2009 yılında küreselleşmenin kentleri aynılaştırmasına karşı çıkan Cittaslow hareketine katılıyor. 28 ülkede 182 üyesi olan bu birliğe üye olan kentler belirlenen kriterler çerçevesinde projeler geliştirmek ve uygulamak zorunda. Seferihisar küreselleşmenin kentleri aynılaştırmasına ve özelliklerini yok etmesine karşı çıkan birliğin belirlediği kriterlerleri yerine getirerek Türkiye’nin ilk Cittaslow’u oluyor. Belediyenin “yavaş felsefesini” benimsemesi ve gerçekleştirdiği projeler Seferihisar’ı bu alanda örnek bir belediye haline getiriyor. AHLAT Van Gölü kenarındaki sırtlardan birine yaslanmış, doğal güzelliklerin fazlalığı ile tarihi çok eski olan ilçemiz Ahlat da Türkiye cittaslow şehirler listesinde yer alıyor.

AKYAKA Akyaka sessizliği ve sakinliği, sırtını yasladığı yemyeşil ormanlarla kaplı dağları, akvaryum niteliğinde azmakları, bu azmaklardaki benzersiz su altı florası, duru mavi denizi, Orman Kampı, bol suyu, tarihi dokusu, kendine has mimari özellikteki ahşap evleri, doğal yaşamın bir parçası olan su samurları, yılan balıkları, Akdeniz fokları, flamingoları ve leylekleri ile tercih edilen bir yaşam cenneti. Tüm bu özellikleriyle de cittaslow ünvanını sonuna kadar hak ediyor. EĞİRDİR Su ve dağ sporlarının pek çoğunun yapıldığı, göl kenarında çay içerken aynı zamanda karlı dağlara bakabileceğiniz, balık tutabileceğiniz ve yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekebileceğiniz, Isparta’ya otuz beş kilometre uzaklıkta olan cittaslow Eğirdir; belediye iş makinelerinin, arabaların ve amaçsız kalabalıkların gürültüsüyle dolmadan ziyaretinizi bekliyor. GÖKÇEADA Gökçeada, 2011 yılı Haziran ayında almış olduğu Cittaslow unvanı ile dünyanın ilk ve tek sakin adası olmuştur. Ege denizindeki sörf sporu için en ideal noktalardan biri olan Gökçeada, özellikle son yıllarda çeşitli ulusal ve uluslar arası organizasyonlar ile adından sıkça söz ettiriyor. Bozulmamış bir doğa, her adımda tarihin en hoş anları ve organik ürünlerle harmanlanmış, çok kültürlülüğün ahengini sonuna kadar duyumsayacağınız bir tatil için Gökçeada eşsiz bir seçenek.

GERZE Masmavi denizin, dantel gibi koyların ve uçsuz bucaksız yeşilin, dinlemeye doyamayacağınız bir müzik oluşturduğu, Türkiye’nin en mutlu ilinin, en mutlu ilçesi; Gerze. Cittaslow ünvanını 2017 yılında elde eden Gerze, bu başarısını canla başla sahip çıktığı doğasına, her biri göz nuru olan el sanatlarına, tadı damağınızdan hiç gitmeyecek yöresel yemeklerine ve sıcacık insanların sizi beklediği misafirperverliğine borçlu. İlçeye adımınızı attığınız an, evlerin bahçelerindeki çiçeklerin kokusu karşılayacak sizleri. Hala tertemiz kalabilmiş havasını solurken, kalabalık bir şehir hayatının gürültüsünü değil, sakin bir balıkçı kasabasının dinginliğini hissedeceksiniz. GÖYNÜK Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini Osmanlı’dan günümüze dek korumayı başaran ve “Sakin Şehir” unvanı alan Göynük’te halen geleneksel değerler aslına uygun olarak yaşatılıyor. GÜDÜL Güdül ilçesi, 8.900 nüfusuyla Türkiye’deki ilk İç Anadolu Bölgesinde bulunan sakin şehir olma konumuna sahip oldu. MUDURNU Cittaslow cenneti Türkiye'mizin sakin şehirlerinden biri de Mudurnu. Mudurnu, doğası ve tarihiyle, akıllı ve kültürlü insanlarıyla, gelişim adına karşısına çıkan her türlü acayiplikten kısmen de olsa kendisini koruyabilmiş, özünden uzaklaşmamış. nadir yerleşim birimlerimizden bir tanesi.

HALFETİ Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil edildi. PERŞEMBE Karadeniz'in önemli turizm noktalarından Ordu'nun 'Sakin Şehir' unvanına sahip Perşembe ilçesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türkiye'de tepeli karabatakların yuva yaptığı nadir yerlerden olan Hoynat Adası ise ilçede en çok ziyaret edilen yer oluyor. ŞAVŞAT Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan, bir Cittaslow kenti olan, tarihi ve doğal güzellikleriyle adeta cennetten bir köşe. Şavşat’a gelişinizde, el değmemiş doğası karşılayacak sizi. Barındırdığı tüm güzelliklerle sakin bir ruh haline sokacak… Şavşat’ı gezerken, tarihi dokusuyla, geleneksel mimarisi ve el sanatlarıyla, muhteşem coğrafyasıyla, sessizliği ve samimi insanlarıyla huzur içinde olacaksınız… Şimdi Şavşat’ı tüm detaylarıyla tanıyalım. Burayı ziyaret edip tanıdıktan sonra ayrılmak sizin için zor olacak. KÖYCEĞİZ Muğla’nın Köyceğiz ilçesi, İtalya’da yapılan Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda üyeliğe kabul edildi. TARAKLI Cittaslow'a (sakin şehir) üye Sakarya'nın Taraklı ilçesi aynı zamanda 2013 Yılı Avrupalı Seçkin Destinasyonu unvanına da sahip.