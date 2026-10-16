vivo X500 Pro ve X500 Pro Max’ın Avrupa fiyatları sızdı: Sürpriz var!

vivo, geçen ay Çin’de X500 serisini tanıtmıştı. Avrupa lansman etkinliğinin ise 27 Ekim’de gerçekleşeceği açıklanmıştı. Ortaya çıkan yeni bir sızıntı, cihazların Avrupa fiyatlarını ortaya koydu. Ancak GSMArena'da yer alan habere göre bir sürpriz var.

STANDART X500 AVRUPA'YA GELMEYEBİLİR

Görünüşe göre üç modelden sadece ikisi Avrupa’da satışa sunulacak. "Standart" X500 modeli Avrupa'da hiç piyasaya sürülmeyebilir. Daha sonra piyasaya çıkma ihtimali çok düşük olsa da, bir kaynağın iddiasına göre bu model, X500 Pro ve X500 Pro Max ile aynı anda piyasaya sunulmayacak.

FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

X500 Pro'nun fiyatının 1.399 euro olacağı iddia ediliyor.

İddiaya göre cihaz bu fiyata 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile sunulacak. Başka seçeneklerin de mevcut olup olmayacağı henüz belli değil. Sızıntıya göre telefon Avrupa'da Moonlit Black ve Sunny White renk seçenekleriyle sunulacak.

X500 Pro Max ise iddiaya göre 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla 1.799 euro fiyatla satışa sunulacak ve Moonlit Black ile Starry Gray renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak. Pro Max modeli Photographer Kit ile birlikte alınmak istenirse, bunun için 1.999 euro ödenmesi gerekecek.

Elbette bu bilgilerin henüz doğrulanmadığını belirtelim.

FIND X10 PRO MAX İLE FİYAT BENZERLİĞİ İDDİASI

Bu ayın başlarında ortaya çıkan bir başka sızıntıda, 21 Ekim’de küresel lansmanı gerçekleştirilecek Oppo Find X10 serisinin Avrupa fiyatları da ortaya çıkmıştı. GSMArena’ya göre ise bu seri ile X500 serisi için iddia edilen bu fiyatlar birbirine çok benziyor. Buna göre, Find X10 Pro Max ile vivo X500 Pro Max, Avrupa’da tam olarak aynı fiyata satılabilir ve tam olarak aynı RAM ve depolama kapasiteleriyle piyasaya sürülebilir.

Eğer tüm bu söylentiler doğru çıkarsa, hem Oppo’nun hem de vivo’nun en yeni amiral gemileri, aynı depolama kapasitesine sahip iPhone 18 Pro Max’ten Avrupa’da 50 euro daha ucuz olacak.