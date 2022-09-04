Çivril'de badem hasadına başlandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde hasadına başlanan nomperyal fıstık bademin kilogramı 80 ile 100 liradan satılıyor.

Çivril'in Kocayaka Mahallesi'nde diğer badem türlerine göre elle kırılması daha kolay olan, halk arasında fıstık bademi olarak bilinen nomperyal fıstık bademin hasadına başlandı.

Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul, AA muhabirine, ilçe genelinde 500 dekar alanda, 15 ton fıstık bademi yetiştirildiğini söyledi.

Geçen yıl bademin olumsuz hava şartlarından dolayı kötü bir sezon geçirdiğini belirten Özkul, "Bu yıl ise rekolte oldukça iyi. Fıstık bademinin kilogramı geçen yıl 50 ile 55 lira arasından satılırken, bu yıl 80 ile 100 lira arasında alıcı buluyor. Kısacası badem bu yıl üreticimizin yüzünü güldürdü." diye konuştu.

Badem üreticisi Süleyman Çavuş ise nomperyal fıstık bademinin bu yılki mahsulünden memnun olduğunu dile getirdi.

Hasada sabahın erken saatlerinde başladıklarını anlatan Çavuş, "İkindiye kadar hasada devam ediyoruz. Daha sonra eve gidip topladığımız ürünün kabuklarını soyuyoruz. Sonra serip kurutma işlemini yaparak satışa hazır hale getiriyoruz." dedi.



