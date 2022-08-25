Cizre’de köprüden nehre atlayan kızı ekipler kurtardı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde çevre yolu köprüsünden Dicle Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan 17 yaşındaki D.T. ekiplerce kurtarıldı.

Cizre çevre yolu köprüsünde intihar girişiminde bulunarak Dicle Nehri'ne atlayan genç kızın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Olay yerine AFAD, polis, 112 Acil Servis ve Cizre İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin güvenlik kamerası kayıtları ve olay yerindeki incelemeleri sonucu genç kızın suda sürüklenerek ilçe çıkışındaki Suriye sınırına yakın bölgedeki bir ağaç ve sazlıklara tutunduğu tespit edildi.

Yapılan çalışma sonucunda D.T. bulunduğu yerden alınarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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