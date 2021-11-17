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Cizre'de saldırıya uğrayan güvenlik korucusu yaşadıklarını anlattı

17.11.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emin Negiz: - "Arabanın ön tarafından bir ses geldi. Aracımı park edip yerdeki poşete baktım. Poşetin ağır olduğunu fark ettik. Emniyeti arayıp şüpheli paket ihbarı yaptığım esnada bombayı uzaktan kumanda ile patlattılar" - "Bu tür saldırılar bize geri adım attırmayacak, tam tersine terörle mücadelede bize güç verecektir"

Şırnak’ın Cizre ilçesinde el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Emin Negiz yaşadıklarını anlattı.

İlçede gece meydana gelen saldırıda vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Negiz'in tedavisi Cizre Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Negiz, hastane odasında gazetecilere, bu tür saldırıların terörle mücadelede kendisine güç verdiğini söyledi.

TOKİ konutları mevkisinde güvenlik korucusu arkadaşları ile bir süre oturduklarını, daha sonra bir arkadaşı ile çarşıya gitmek için bulundukları yerden ayrıldığını belirten Negiz, "Aracıma bindim. Arabanın ön tarafından bir ses geldi. Arkadaşım kafasını camdan çıkartıp yere bakınca siyah bir poşet olduğunu söyledi. Aracımı park edip yerdeki poşete baktım. Ağzını açınca poşetin ağır olduğunu fark ettik. Poşete daha fazla ellemeden emniyeti arayıp şüpheli paket ihbarı yaptığım esnada bunlar bombayı uzaktan kumanda ile patlattılar." diye konuştu.

"Bu saldırı ilk ve son saldırı olmayacaktır." diyen Negiz, 8 yıl önce de Konak Mahallesindeki evine aynı tarihte bir saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Negiz, "Terör örgütü PKK ne zaman fırsat bulursa, saldırıyor. Şehit ağabeyi ve güvenlik korucusu olarak 30 yıldır terör örgütü PKK ile mücadele ediyoruz ve hiçbir zaman davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bayrağımız ve vatanımız için mücadelemize devam edeceğiz. Bunlar ne kadar saldırırsa, terörle mücadelede daha ileriye gidip, daha fazla ve kararlılıkla mücadele edeceğim. Bu tür saldırılar bize geri adım attırmayacak, tam tersine terörle mücadelede bize güç verecektir." ifadelerini kullandı.

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