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Claudio Anellucci: 20 milyon Euro'yu Vedat Muriqi'ye vermezdim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.12.2020 10:11 | Son Güncelleme

FIFA menajeri Claudio Anellucci, Lazio'nun sezon başında transfer ettiği Vedat Muriqi hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Claudio Anellucci: 20 milyon Euro'yu Vedat Muriqi'ye vermezdim

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'nun yolunu tutan Kosovalı forvet Vedat Muriqi için çarpıcı bir açıklama geldi. FIFA Menajeri Claudio Anellucci, Lazio'nun yerinde olsa Muriqi transferini gerçekleştirmeyeceğini belirtti.

Anellucci sözlerinde, "Yeni transferlerden Hoedt, takıma uyum sağladı. Inzaghi'nin seçimlerinden biriydi. Muriqi için ise 20 milyon Euro'yu farklı bir şekilde harcardım. 6-7 milyon Euro karşılığında yedek bir forvet alır ve kalan parayı diğer mevkiler için harcardım. Tabii ki bu benim fikrim, belki de Muriqi bundan sonra ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu kanıtlar" dedi.

26 yaşındaki Kosovalı forvet, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 8 resmi maçta takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.

(SPORX)


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamlar duydu ortalık karışacak kara işler var bunda belli
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