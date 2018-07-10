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Cleveland Cavaliers’ı Cedi Osman sırtladı

NBA HABERLERİ  | 10.07.2018 10:12 | Son Güncelleme

NBA Yaz Ligi’nde Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers'ı 93-88’lik skorla yenerken, Cleveland’da oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, ve 25 sayı, 6 ribaund, 6 asist ile takımının en üretken ismi oldu.

Cleveland Cavaliers’ı Cedi Osman sırtladı

NBA Yaz Ligi heyecanı devam ederken, milli basketbolcular da sahne almaya devam ediyor. Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers'ı 93-88 mağlup etti. Galibiyette büyük rol oynayan Cedi, 31 dakika sahada kaldı ve 25 sayı, 6 ribaund, 6 asist, 1 blok, 1 top çalma ile mücadele etti. Genç basketbolcu aynı zamanda sahanın da en skoreri oldu.

Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia 76ers ise Washington Wizards’a 87-75 mağlup oldu. Geçtiğimiz günlerde attığı 40 sayı ile dikkatleri üzerine çeken Furkan, ilk beşte başlayıp 23 dakika süre aldığı bu maçta istediği gibi istatistikler üretmedi. Furkan karşılaşmayı 1 sayı, 4 ribaund ve 2 asist ile tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
cleveland cavaliers indiana pacers cedi osman NBA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Beyaz LeBron ???????
Maşşallah yiğidim..Seninle gurur duyuyoruz.
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