Cleveland Cavaliers’ı Cedi Osman sırtladı

NBA Yaz Ligi heyecanı devam ederken, milli basketbolcular da sahne almaya devam ediyor. Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers'ı 93-88 mağlup etti. Galibiyette büyük rol oynayan Cedi, 31 dakika sahada kaldı ve 25 sayı, 6 ribaund, 6 asist, 1 blok, 1 top çalma ile mücadele etti. Genç basketbolcu aynı zamanda sahanın da en skoreri oldu.
Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia 76ers ise Washington Wizards’a 87-75 mağlup oldu. Geçtiğimiz günlerde attığı 40 sayı ile dikkatleri üzerine çeken Furkan, ilk beşte başlayıp 23 dakika süre aldığı bu maçta istediği gibi istatistikler üretmedi. Furkan karşılaşmayı 1 sayı, 4 ribaund ve 2 asist ile tamamladı.
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