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Clippers seriyi son maça taşıdı

05.06.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off turunda Dallas Mavericks'i Kawhi Leonard'ın skorer oyununun yardımıyla 104-97 yenen Los Angeles Clippers, seriyi 3-3'e getirdi.

Clippers seriyi son maça taşıdı

NBA play-off turuna bir maçla devam edildi. Batı Konferansı ilk tur serisinin altıncı mücadelesinde Los Angeles Clippers, American Airlines Center'da Dallas Mavericks'in konuğu oldu.

Baştan sona çekişme içinde geçen karşılaşmada özellikle son periyotta rakibine üstünlük kuran Clippers, maçı 7 sayı farkla kazanarak seriyi son maça taşıdı.

Clippers'ın yıldızı Leonard, 45 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla kariyerinin en fazla sayı attığı play-off maçı rekorunu egale etti. Reggie Jackson 25 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Paul George 20 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistle takımının galibiyetine katkı sağlayan diğer oyuncular oldu.

Mavericks'te Luka Doncic 29 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, Tim Hardaway 23 sayı, Boban Marjanovic 12 sayı ve 9 ribaunt, Dorian Finney-Smith 11 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

Serinin Los Angeles kentinde oynanacak 7. karşılaşmasını kazanan taraf, Batı Konferansı'nda yarı finale kalarak Utah Jazz ile eşleşecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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NBA
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