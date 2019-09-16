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İşte Brugge - G.Saray maçının hakemi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge - Galatasaray maçına Sloven hakem! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynayacağı Club Brugge maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

İşte Brugge - G.Saray maçının hakemi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında 18 Eylül Çarşamba günü Belçika'da oynanacak Club Brugge-Galatasaray maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalyan Daniele Orsato, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da İtalyan Michael Fabbri görev alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray club brugge Şampiyonlar Ligi Slavko Vincic

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Babalar ligine hazır mısınız kuşlar? Brugge formaları da hazırsa bir de öyle silelim.
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