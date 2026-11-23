Şampiyonlar Ligi Club Brugge Çarşamba 23:00 Liverpool

Club Brugge ile Liverpool, 25 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Jan Breydel sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bu maçta iki güçlü takım, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet için karşı karşıya gelecek. Club Brugge ve Liverpool, son haftalardaki performanslarıyla dikkat çekiyor.

Lig Durumu Liverpool 4. İngiltere Premier Ligi O 11 G 6 B 3 M 2 P 21 18 Attığı Gol 10 Yediği Gol +8 Averaj Gol Durumu (Toplam) Liverpool 18 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı L Liverpool Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 4 / 1 / 0 Gol 10 – 4

Club Brugge (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 7 gol yedi. (Belçika 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 17 gol atıp 7 gol yedi.

Liverpool (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 10 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 21 puanla 4. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Club Brugge tüm kulvarlar KV Mechelen 1-5 Club Brugge Belçika 1. Ligi G

Club Brugge 1-1 Anderlecht Belçika 1. Ligi B

PSV Eindhoven 1-2 Club Brugge Şampiyonlar Ligi G

Zulte Waregem 2-4 Club Brugge Belçika 1. Ligi G

Club Brugge 3-2 Sint Truiden Belçika 1. Ligi G Liverpool G G M G G tüm kulvarlar Liverpool 4-0 Manchester United İngiltere Premier Ligi G

Crystal Palace 1-3 Liverpool İngiltere Premier Ligi G

Fenerbahçe 3-2 Liverpool Şampiyonlar Ligi M

Liverpool 0-1 Arsenal İngiltere Premier Ligi M

Liverpool 2-0 Brighton & Hove Albion İngiltere Premier Ligi G

Liverpool, son dönem galibiyet serisiyle bu maça geliyor. İki takım da iyi form grafiği sergiliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Club Brugge, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 17 gol atıp 7 gol yerken, Liverpool da son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu dönemde 11 gol atıp 3 gol yedi.

Eksik Oyuncular Club Brugge 2 eksik Joel Ordonez Jan Virgili Liverpool 7 eksik Hugo Ekitike Conor Bradley Giovanni Leoni Wataru Endo Federico Chiesa Cody Gakpo Ryan Gravenberch

Club Brugge kadrosunda Joel Ordonez (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık) ve Jan Virgili (Şüpheli) yer almıyor.

Liverpool kadrosunda Hugo Ekitike (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Conor Bradley (Sakat - Diz Sakatlığı), Giovanni Leoni (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Wataru Endo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Federico Chiesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Cody Gakpo (Sakat - Baldırından Sakat) ve Ryan Gravenberch (Sakat - Topuğundan Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Alexander Isak Liverpool 7 Gol 0 Asist Florian Wirtz Liverpool 2 Gol 4 Asist Bradley Barcola Liverpool 0 Gol 4 Asist Cody Gakpo Liverpool 1 Gol 3 Asist

Liverpool kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Alexander Isak, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Florian Wirtz.