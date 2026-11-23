Club Brugge ile Liverpool, 25 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Jan Breydel sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Bu maçta iki güçlü takım, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet için karşı karşıya gelecek. Club Brugge ve Liverpool, son haftalardaki performanslarıyla dikkat çekiyor.
Club Brugge (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 7 gol yedi. (Belçika 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 17 gol atıp 7 gol yedi.
Liverpool (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 10 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 3 gol yedi. Ligde 21 puanla 4. sırada.
Liverpool, son dönem galibiyet serisiyle bu maça geliyor. İki takım da iyi form grafiği sergiliyor.
Club Brugge, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 17 gol atıp 7 gol yerken, Liverpool da son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu dönemde 11 gol atıp 3 gol yedi.
Club Brugge kadrosunda Joel Ordonez (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık) ve Jan Virgili (Şüpheli) yer almıyor.
Liverpool kadrosunda Hugo Ekitike (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Conor Bradley (Sakat - Diz Sakatlığı), Giovanni Leoni (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Wataru Endo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Federico Chiesa (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Cody Gakpo (Sakat - Baldırından Sakat) ve Ryan Gravenberch (Sakat - Topuğundan Sakat) yer almıyor.
Liverpool kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Alexander Isak, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Florian Wirtz.
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