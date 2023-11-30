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Club Brugge maçı sonrası Beşiktaş'ın genç yıldızı gözyaşlarına hakim olamadı! Demir Ege Tıknaz'ın kulübede ağladığı görüntüler gündem oldu

30.11.2023 23:07 | Son Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde Belçika ekibi Club Brugge karşısında 5-0 gibi farklı bir mağlubiyet alan Beşiktaş'ta genç yıldız Demir Ege Tıknaz karşılaşmanın ardından ekrana gelen görüntülerde yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. İşte o anlar...

Demir Ege Tıknaz

Demir Ege Tıknaz

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş ile Ronny Deila'nın yönetimindeki Club Brugge karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Club Brugge 5-0 kazanırken goller; 4. dakikada Casper Nielsen, 14 ve 46. dakikalarda Igor Thiago, 51. dakikada Raphael Onyedika, 70. dakikada ise Andreas Skov Olsen'den geldi.

Rakibine 5-0 mağlup olan Beşiktaş, D Grubu'nda çıktığı 5 mücadelede de galibiyet alamazken grupta 1 puanla son sırada kaldı.

MAÇ SONU BÜYÜK ÜZÜNTÜ

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Karşılaşmanın ardından Beşiktaş cephesinde büyük üzüntü yaşanırken, mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 59 dakika sahada kalan 19 yaşındaki genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ın görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Yedek kulübesinde ağladığı görülen genç oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

İŞTE O ANLAR...

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*(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)

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