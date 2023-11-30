Club Brugge maçı sonrası Beşiktaş'ın genç yıldızı gözyaşlarına hakim olamadı! Demir Ege Tıknaz'ın kulübede ağladığı görüntüler gündem oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 5. haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş ile Ronny Deila'nın yönetimindeki Club Brugge karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Club Brugge 5-0 kazanırken goller; 4. dakikada Casper Nielsen, 14 ve 46. dakikalarda Igor Thiago, 51. dakikada Raphael Onyedika, 70. dakikada ise Andreas Skov Olsen'den geldi.

Rakibine 5-0 mağlup olan Beşiktaş, D Grubu'nda çıktığı 5 mücadelede de galibiyet alamazken grupta 1 puanla son sırada kaldı.

MAÇ SONU BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş cephesinde büyük üzüntü yaşanırken, mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 59 dakika sahada kalan 19 yaşındaki genç oyuncu Demir Ege Tıknaz'ın görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yedek kulübesinde ağladığı görülen genç oyuncunun bu görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır)





