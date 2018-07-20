SPOR

Club Brugge Mitrovic transferi resmen açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.07.2018 14:56 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekipleri, transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Belçika ekibi Club Brugge, Beşiktaş'tan Mitrovic'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Club Brugge, devre arasında Beşiktaş’tan kiralanan Matej Mitrovic’in bonservisinin 4 yıllığına alındığını açıkladı.

Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

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MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.9 milyon Euro

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge | BONSERVİS BEDELİ: 3.9 milyon Euro
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MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
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JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
4 / 62

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
5 / 62

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
6 / 62

Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro

Mehdi Bourabia | Atiker Konyaspor > Sassuolo | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon 250 bin Euro
7 / 62

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
8 / 62

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
9 / 62

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği | Bonservis bedeli: Yok
10 / 62

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
11 / 62

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
12 / 62

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
13 / 62

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 4 milyon euro
14 / 62

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
15 / 62

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
16 / 62

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
17 / 62

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
18 / 62

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Yok
19 / 62

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
20 / 62

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
21 / 62

GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

GILLES CHRIST | BB Erzurumspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
22 / 62

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
23 / 62

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
24 / 62

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
25 / 62

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
26 / 62

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
27 / 62

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
28 / 62

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
29 / 62

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse | Bonservis bedeli: 1.64 milyon euro
30 / 62

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Yok
31 / 62

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
32 / 62

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor | Bonservis bedeli: Yok
33 / 62

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
34 / 62

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege | BONSERVİS BEDELİ: 2.4 milyon Euro
35 / 62

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen | BONSERVİS BEDELİ: Yok
36 / 62

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
37 / 62

SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro

SANDRO | Antalyaspor > Benevento | BONSERVİS BEDELİ: 2.3 milyon Euro
38 / 62

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
39 / 62

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor (Bilal Başaçıkoğlu'nun ismi uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı.)
40 / 62

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: yok
41 / 62

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor |Bonservis bedeli: Bilinmiyor
42 / 62

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: yok
43 / 62

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe | Bonservis bedeli: yok
44 / 62

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor | Bonservis bedeli: Yok
45 / 62

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş | Bonservis bedeli: 200 bin euro
46 / 62

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü | Bonservis bedeli: yok
47 / 62

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: yok
48 / 62

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor |Bonservis bedeli: yok
49 / 62

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş | Bonservis bedeli: yok
50 / 62

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
51 / 62

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşikltaş mitrovic club brugge

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