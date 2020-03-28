Club Brugge Ryan Donk'un peşinde

Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen eski oyuncusu Ryan Donk'u transfer listesine aldı.

Voetbal Nieuws sitesinde yer alan habere göre, Belçika ekibi, sarı kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Ryan Donk'u kadrosuna katmak istiyor.

33 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Bu sezon 32 maçta forma giyen başarılı oyuncu 3 gol ve 1 asist ile oynadı.

(Ajansspor)