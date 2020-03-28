Club Brugge Ryan Donk'un peşinde

Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen eski oyuncusu Ryan Donk'u transfer listesine aldı.
Voetbal Nieuws sitesinde yer alan habere göre, Belçika ekibi, sarı kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Ryan Donk'u kadrosuna katmak istiyor.
33 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Bu sezon 32 maçta forma giyen başarılı oyuncu 3 gol ve 1 asist ile oynadı.
(Ajansspor)
Shevchenko'dan flaş koronavirüs açıklaması
Altınordu'dan paylaşım zinciri
Sörloth ve Nwakaeme Avrupa'da yıldızları zorluyor
Yıldız isim karantinadan paylaşım yaptı
Diagne için çarpıcı açıklama
Beşiktaş'ta ayrılık! İşte yeni adresi
Gattuso'dan Fatih Terim'e mesaj
'Evde kalmak neler kaçırdığımızı gösterdi'
Fenerbahçe, antrenman videosunu paylaştı!
Falcao'dan Cenk Tosun'a sürpriz mesaj!
İtalya'da koronavirüsü futbol mu yaydı?
Trezeguet Beşiktaş'a mı geliyor?
Uğurcan Çakır test sonucunu açıkladı!
Ünlü futbolcu komaya girmişti! Ağabeyinden açıklama
Alman devlerinden Kovid-19 yardımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum