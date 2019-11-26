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Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement: Paniklemek karakterimde yok

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 26.11.2019 23:57 | Son Güncelleme

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta, oyuncularının elinden geleni yaptığını söyledi.

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement: Paniklemek karakterimde yok

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Clement, son ana kadar 1-0 geride olmalarına rağmen panik yaşamadıklarını anlatarak, "Paniklemek karakterimde yok. Oyuncularıma güveniyorum. Onlar da elinden geleni yaptı. Çok çalıştığınızda karşılığını alırsınız." diye konuştu.

Karşılaşmada kırmızı kart gören oyuncuları Diatta ve Mata'nın hata yaptığını aktaran Clement, "Bunu yapmamaları gerekiyordu. Ancak çok genç oyuncular. Real Madrid maçında oynayamayacaklar. Onlarla konuşacağım ve gerekli cezayı alacaklar." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
club brugge Futbol Galatasaray Philippe Clement uefa şampiyonlar ligi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Diatta’yı 50M € okutabilirsiniz iyi oynuyor.
Helal olsun bruge
en son oyuna giren zenci kardeşimiz çok güzel oynuyo
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