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CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası

08.10.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvat sporcu Petar Klovar, sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde 92 metreye dalarak dünya rekoru kırdı

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda üçüncü gün dalışları tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde sabit ağırlık paletsiz (CNF) disiplininde dalışlar gerçekleştirildi.

Erkeklerde Hırvat sporcu Petar Klovar, 92 metreye dalarak dünya rekoru kırdı.

Daldığı 90 metreyle rekorun eski sahibi olan Rus Alexey Molchanov da 92 metre dalışı gerçekleştirdi. Molchanov, dalışta çıkışa yaklaştığında sığ su bayılması yaşayarak, yarış dışı kaldı.

Kadınlarda ise İtalya'dan Alessia Zecchini aynı disiplinde 69 metreyle dünya şampiyonu oldu.

Şampiyona, yarın yapılacak sabit ağırlık çift palet disiplininde dalışlarla sona erecek.

Yarışları yerinde takip eden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın ilçede gerçekleşmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

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