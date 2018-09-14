Cocu Beşiktaş derbisine motive çıkmak istiyor

Sezona Bursaspor galibiyetiyle başladıktan sonra ligde çıktığı 3 maçı da kaybeden Fenerbahçe’de gözler Konyaspor deplasmanında.
Sarı-Lacivertli takımın hocası Phillip Cocu, çıkışa geçeceklerini söyledi. İlk 4 haftalık periyodu değerlendiren Hollandalı çalıştırıcı, “Her yeni başlangıç zordur. Önemli olan sonunda mutlu olmak. Bizim bunu başaracağımızdan şüphem yok. Türkiye ligi beni şaşırtmadı. Buraya gelmeden önce biliyordum. Ters ve zorlu bir lig. Biz de yeni bir takımız. Yeni bir sistem ile oynuyoruz. Alışmak biraz zaman alacak. Yine söylüyorum. Her başlangıç zor olur. Ama sezon sonu ipi göğüsleyen taraf biz olacağız. Oyuncularıma inanıyorum. Bu haftadan itibaren seri galibiyetlerimize başlayacağız” ifadelerini kullandı.
Hedefi belirledi
Kafasındaki sistemi her geçen gün daha iyi oturtan Cocu, zorlu Konyaspor deplasmanı öncesi tüm hesaplarını galibiyet üzerine kuruyor. Cocu’nun hedefi, önce Konya sonrasında Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’i devirip, Kadıköy’deki Beşiktaş derbisine motive çıkmak.
(Fanatik)
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