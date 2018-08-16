Cocu, Giuliano'yu sildi: '10 milyon Euro veren, onu alır'

Fenerbahçe'nin Benfica'ya elendiği mücadelede oldukça kötü bir performans gösteren Giuliano ile teknik direktör Phillip Cocu özel olarak bir görüşme gerçekleştirecek. Hollandalı çalıştırıcı, Brezilyalı yıldız ile hem performansını hem de taktik anlayışındaki yerini konuşacak.

Tecrübeli futbolcu Benfica ile oynanan mücadelenin son dakikalarında sıkıntı yaşamıştı. Rus kulüplerinden Giuliano'ya talep var. Fenerbahçe 10 milyon Euro istiyor. Rus ekipleri 10 milyon Euro'ya çıkarsa Giuliano satılacak.

TARAFTAR DA TEPKİLİ!

Giuliano'nun Benfica karşısındaki silik futbolu taraftarı da sinirlendirdi. İşte twitter'da yapılan Giuliano yorumları...

Giuliano 10 numarayı hak etmiyor, satılsın.

Verin oradan bir penaltı, Giuliano kardeşim şov yapacak.

Bir sen bir de Giuliano beni çok hayal kırıklığına uğrattınız.

Bu Giuliano Brezilyalı olamaz. Oynadığı oyun Brezilya futbolu ile alakasız.

Plajdan herhangi bir Brezilyalı getirsen Giuliano'dan daha iyi oynar.

Maçı izleyen Alex, 10 numaranın Giuliano'da olmasından dolayı duvarları yumrukluyodur.

Giuliano'nun Brezilyalı olma ihtimali benim Ronaldo olma ihtimalimden daha düşük. (Fotomaç)



