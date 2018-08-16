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Cocu, Giuliano'yu sildi: '10 milyon Euro veren, onu alır'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.08.2018 08:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaratan Giuliano satılık listesinde... Rus ekiplerinin istediği Giuliano'ya 10 milyon Euro'luk teklif gelirse satılacak.

Cocu, Giuliano'yu sildi: '10 milyon Euro veren, onu alır'

Fenerbahçe'nin Benfica'ya elendiği mücadelede oldukça kötü bir performans gösteren Giuliano ile teknik direktör Phillip Cocu özel olarak bir görüşme gerçekleştirecek. Hollandalı çalıştırıcı, Brezilyalı yıldız ile hem performansını hem de taktik anlayışındaki yerini konuşacak.

Tecrübeli futbolcu Benfica ile oynanan mücadelenin son dakikalarında sıkıntı yaşamıştı. Rus kulüplerinden Giuliano'ya talep var. Fenerbahçe 10 milyon Euro istiyor. Rus ekipleri 10 milyon Euro'ya çıkarsa Giuliano satılacak.

Giuliano

TARAFTAR DA TEPKİLİ!
Giuliano'nun Benfica karşısındaki silik futbolu taraftarı da sinirlendirdi. İşte twitter'da yapılan Giuliano yorumları...

  • Giuliano 10 numarayı hak etmiyor, satılsın.

  • Verin oradan bir penaltı, Giuliano kardeşim şov yapacak.

  • Bir sen bir de Giuliano beni çok hayal kırıklığına uğrattınız.

  • Bu Giuliano Brezilyalı olamaz. Oynadığı oyun Brezilya futbolu ile alakasız.

  • Plajdan herhangi bir Brezilyalı getirsen Giuliano'dan daha iyi oynar.

  • Maçı izleyen Alex, 10 numaranın Giuliano'da olmasından dolayı duvarları yumrukluyodur.

  • Giuliano'nun Brezilyalı olma ihtimali benim Ronaldo olma ihtimalimden daha düşük. (Fotomaç)


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Anahtar Kelimeler:
Giuliano Fenerbahçe Phillip Cocu

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Defolsun gitsin sana 8M € verene de sana da... Kepaze Giu.
bence 8 10 neyse verin gitsin yerine 3 tane barış gibi adam bulun kalite olarak 2 seneye kalmaz takım dinamo gibi olur biz genç oyuncular görmek istiyoruz yensek yenilsek önemli değil ama geleceğimizi kurtarmak istiyoruz bunu yönetimin de bilmesi gerek
10 diil 7 verene verin gitsin adam saklamıo resmen herkes valbuenaya kızıyo hiç diilse valbuena saklanmıo denıo sansını
her gördüğünüz brezilyalıyı alex sanıyorsunuz kim alır şimdi bu tombalağı ozan gibi kilo almış o da.
neresini sildi acep
10m tl bi ihtimal eder oladar
sen bu adamın yerine ekiciyi oynatmıyorsan zaten bi numara olmaz senden
3 e 5 e Bakmadan verin gitsin. Taraftarı heyecanlandıracak bi transfer yapamadık...
sen Brezilyalıysan ben insan değilim
Yıldızların yıldızı volkanı ne zaman silecek acaba?
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