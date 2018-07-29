Cocu Ozan Tufan'ın biletini kesti

Fenerbahçe'de Altınordu ile önceki gün yapılan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan Ozan Tufan'ın performansı tatmin etmedi. Geçen sezon kadro dışı kaldıktan sonra teknik direktör Phillip Cocu'nun bir şans daha verdiği 23 yaşındaki oyuncunun, sahada kaldığı 81 dakikada futbolunun beğenilmediği öğrenildi. Ozan Tufan'ın bu haliyle kadroda kalmasının zor olduğu ve menajeriyle temasa geçilerek oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verileceği ifade ediliyor. (FOTOMAÇ)



