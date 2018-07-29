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Cocu Ozan Tufan'ın biletini kesti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.07.2018 09:08 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, Ozan Tufan'ın performansından memnun kalmadı.

Cocu Ozan Tufan'ın biletini kesti

Fenerbahçe'de Altınordu ile önceki gün yapılan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan Ozan Tufan'ın performansı tatmin etmedi. Geçen sezon kadro dışı kaldıktan sonra teknik direktör Phillip Cocu'nun bir şans daha verdiği 23 yaşındaki oyuncunun, sahada kaldığı 81 dakikada futbolunun beğenilmediği öğrenildi. Ozan Tufan'ın bu haliyle kadroda kalmasının zor olduğu ve menajeriyle temasa geçilerek oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verileceği ifade ediliyor. (FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Cocu ozan tufan Spor Toto Süper Lig

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