SPOR

Cocu ve Comolli'nin fesih bedelleri belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.09.2018 15:32 | Son Güncelleme

Cocu gönderilirse 1 yıllık maaşı ve hak ettiği bonusları fesih bedeli olarak alacak. O gittikten sonra takım şampiyon olursa, fesih bedeline şampiyonluk bonusu da eklenecek.

Cocu ve Comolli'nin fesih bedelleri belli oldu

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb yenilgisiyle eleştirilerin odak noktası Phillip Cocu oldu. Taraftarlar, Hollandalı teknik adamın görevden alınmasını isterken gündeme yine ödenecek fesih bedelleri geldi. Del Bosque'den Aragones'e, Hiddink'ten Prandelli'ye dağıtılan paralar, Cocu için konuşulmaya başlandı.

GEÇMİŞTEKİLER KADAR AĞIR DEĞİL AMA...

Cocu'nun geçmişteki örnekler kadar ağır şartlar içeren bir sözleşmesi yok. Ancak yine de fesih gerçekleşirse Fenerbahçe önemli bir faturayla karşı karşıya kalacak. Cocu'ya 12 aylık maaşının yanı sıra, hak ettiği bonuslar ödenecek. Bu bonuslar, görevden ayrılsa da Fenerbahçe'nin ligdeki durumuna göre artabilecek.

COMOLLİ'NİN MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Cocu kadar olmasa bile özellikle Frey ve Reyes transferleri nedeniyle eleştirilen Damien Comolli'nin fesih bedeli benzer şartları içeriyor. Comolli'nin maaşı Cocu kadar yüksek olmadığı için

Hollandalı kadar ağır bir fatura çıkmıyor. İki ismin F.Bahçe'ye maliyeti tüm detaylarıyla şöyle:

PHİLLİP COCU'NUN SÖZLEŞME DETAYLARI

MAAŞ

2018-19 sezonu yıllık maaş: 1.9 milyon Euro+Eylül ayında 150 bin Euro ödeme.
2019-20 sezonu yıllık maaş: 2 milyon Euro+Önceki sezonu şampiyon tamamladıysa 200 bin Euro.
2020-21 sezonu yıllık maaş: 2.1 milyon Euro+Önceki sezonu şampiyon tamamladıysa 200 bin Euro / Son iki sezonu şampiyon tamamladıysa 400 bin Euro.

BONUSLAR

Süper Lig şampiyonu olursa: 700 bin Euro
2 kez Süper Lig şampiyonu olursa: 1 milyon 550 bin Euro
3 kez Süper Lig şampiyonu olursa: 2 milyon 550 bin Euro
Türkiye Kupası'nı kazanırsa: 250 bin Euro
Hem ligi hem kupayı kazanırsa: Ekstra 100 bin Euro
Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa: 500 bin Euro
Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkarsa: 150 bin Euro
Avrupa Ligi gruplarına katılırsa: 75 bin Euro
Avrupa Ligi şampiyonu olursa: 500 bin Euro (Turlara bölünmüş bonusların toplamı)

SÖZLEŞME FESİH ŞARTLARI

Fesih olduğu tarihten itibaren 1 yıllık maaşını tam alır.
Kontratın 3. yılında fesih olursa kalan ayların maaşını alır.
Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alır.
Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe o sezonu şampiyon tamamlarsa, sezon sonuna kadar hakedilecek olan tüm bonusları alır.
Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde tamamlarsa sezon sonuna kadar hak edilecek olan tüm bonuslarını alır.

231

COMOLLİ'NİN SÖZLEŞME DETAYLARI

MAAŞ

2018-19 sezonu yıllık maaş: 800 bin Euro
2019-20 sezonu yıllık maaş: 850 bin Euro
2020-21 sezonu yıllık maaş: 900 bin Euro

BONUSLAR

Süper Lig şampiyonu olursa: 200 bin Euro
2 kez Süper Lig şampiyonu olursa: 450 bin Euro
3 kez Süper Lig şampiyonu olursa: 800 bin Euro
Türkiye Kupası'nı kazanırsa: 25 bin Euro
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa: 100 bin Euro
Avrupa Ligi son 32'ye kalırsa: 15 bin Euro

SÖZLEŞME FESİH ŞARTLARI

Fesih olduğu tarihten itibaren 1 yıllık maaşını tam alır.
Kontratın 3. yılında fesih olursa kalan ayların maaşını alır.
Fesih olduğu tarihte hakedilmiş tüm bonusları alır

SKRTEL YETİŞEBİLİR HASAN ZOR

Fenerbahçe derbi öncesi iki oyuncu sakatlık problemi yaşıyor. Skrtel ve Hasan Ali dün idmana çıkmazken tesislerde tedavi oldu. Skrtel'in pazartesi günkü maçta oynama ihtimali, takım arkadaşına göre daha yüksek. Hasan Ali'nin durumu yarın yapılacak son kontrol sonrası netleşecek. Şu an itibariyle oynama şansı yüzde 50'nin altında.

(SABAH)

PARTNERMenemenci KariusMenemenci Karius
Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarındaki karnesiFırat Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarındaki karnesi
Fenerbahçeli taraftarların başkan Ali Koç'a güveni tamFenerbahçeli taraftarların başkan Ali Koç'a güveni tam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Cocu Comolli

En Çok Okunan Haberler

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

Bir günde 65 şehit! 'Bu dünyada cehennemi gördüm' deyip o günü anlattı

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Gökhan Töre - Ozan Tufan takası...

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Gökhan Töre - Ozan Tufan takası...

Şenol Güneş'in derbideki forveti Ryan Babel

Şenol Güneş'in derbideki forveti Ryan Babel

Roberto Carlos'tan Fenerbahçe'ye mesaj: Kısa sürede takımı ayağa kaldırırım

Roberto Carlos'tan Fenerbahçe'ye mesaj: Kısa sürede takımı ayağa kaldırırım

Sofiane Feghouli Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor

Sofiane Feghouli Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cocu ve Comolli'nin fesih bedelleri belli oldu

Cocu ve Comolli'nin fesih bedelleri belli oldu

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarındaki karnesi

Fırat Aydınus'un Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarındaki karnesi

Fenerbahçeli taraftarların başkan Ali Koç'a güveni tam

Fenerbahçeli taraftarların başkan Ali Koç'a güveni tam

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri

Roberto Carlos'tan Fenerbahçe'ye mesaj: Kısa sürede takımı ayağa kaldırırım

Roberto Carlos'tan Fenerbahçe'ye mesaj: Kısa sürede takımı ayağa kaldırırım

Semih Özsoy'dan Cocu ve Ersun Yanal açıklaması!

Semih Özsoy'dan Cocu ve Ersun Yanal açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.