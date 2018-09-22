Cocu ve Comolli'nin fesih bedelleri belli oldu

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb yenilgisiyle eleştirilerin odak noktası Phillip Cocu oldu. Taraftarlar, Hollandalı teknik adamın görevden alınmasını isterken gündeme yine ödenecek fesih bedelleri geldi. Del Bosque'den Aragones'e, Hiddink'ten Prandelli'ye dağıtılan paralar, Cocu için konuşulmaya başlandı. GEÇMİŞTEKİLER KADAR AĞIR DEĞİL AMA... Cocu'nun geçmişteki örnekler kadar ağır şartlar içeren bir sözleşmesi yok. Ancak yine de fesih gerçekleşirse Fenerbahçe önemli bir faturayla karşı karşıya kalacak. Cocu'ya 12 aylık maaşının yanı sıra, hak ettiği bonuslar ödenecek. Bu bonuslar, görevden ayrılsa da Fenerbahçe'nin ligdeki durumuna göre artabilecek. COMOLLİ'NİN MALİYETİ DAHA DÜŞÜK Cocu kadar olmasa bile özellikle Frey ve Reyes transferleri nedeniyle eleştirilen Damien Comolli'nin fesih bedeli benzer şartları içeriyor. Comolli'nin maaşı Cocu kadar yüksek olmadığı için Hollandalı kadar ağır bir fatura çıkmıyor. İki ismin F.Bahçe'ye maliyeti tüm detaylarıyla şöyle: PHİLLİP COCU'NUN SÖZLEŞME DETAYLARI

MAAŞ 2018-19 sezonu yıllık maaş: 1.9 milyon Euro+Eylül ayında 150 bin Euro ödeme.

2019-20 sezonu yıllık maaş: 2 milyon Euro+Önceki sezonu şampiyon tamamladıysa 200 bin Euro.

2020-21 sezonu yıllık maaş: 2.1 milyon Euro+Önceki sezonu şampiyon tamamladıysa 200 bin Euro / Son iki sezonu şampiyon tamamladıysa 400 bin Euro. BONUSLAR Süper Lig şampiyonu olursa: 700 bin Euro

2 kez Süper Lig şampiyonu olursa: 1 milyon 550 bin Euro

3 kez Süper Lig şampiyonu olursa: 2 milyon 550 bin Euro

Türkiye Kupası'nı kazanırsa: 250 bin Euro

Hem ligi hem kupayı kazanırsa: Ekstra 100 bin Euro

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa: 500 bin Euro

Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkarsa: 150 bin Euro

Avrupa Ligi gruplarına katılırsa: 75 bin Euro

Avrupa Ligi şampiyonu olursa: 500 bin Euro (Turlara bölünmüş bonusların toplamı) SÖZLEŞME FESİH ŞARTLARI Fesih olduğu tarihten itibaren 1 yıllık maaşını tam alır.

Kontratın 3. yılında fesih olursa kalan ayların maaşını alır.

Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alır.

Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe o sezonu şampiyon tamamlarsa, sezon sonuna kadar hakedilecek olan tüm bonusları alır.

Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde tamamlarsa sezon sonuna kadar hak edilecek olan tüm bonuslarını alır.