Cocu: 'Yarın bir araya gelip durumu görüşeceğiz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Rizespor'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Phillip Cocu'nun maç sonu flaş röportajdaki sözleri:

"Maçın ilk yarısı bizim için utançtı. Kendimizi sahaya yansıtmamız utançtı. Rizespor'un kendi sahasında oynadığı maçı, isteği, kararlılığı görüyorum. Bir de bizim takımı görüyorum. 12 dakikada 3 gol yedik. Gerçekten inanılmaz. İkinci yarıda ayrı bir Fenerbahçe gördük ama durum 3-0'dı. Çok kötü durumdayız. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp için çok kötü bir durumdayız. Taraftardan özür diliyoruz. Bizi bugün desteklediler ama biz onlara hiçbir şey veremedik. Çok üzücü bir akşam. Çok kısa bir zamanda maçı rakibe vermişiz. İlk yarıdaki oyun kabul edilemez. Bizim böyle oynama lüksümüz yok."

"KAFAMIZI TOPLAYIP DURUMU GÖRÜŞECEĞİZ"

"Birinci kısım futbol. Futbolun şöyle tarafları vardır, sadece Beşiktaş ve büyük maçlarda değil her maçta istek görmeniz gerekiyor. İyi ya da kötü oynarsınız, o başka. Birinci kısım bu. O arzuyu gösteremedik. Hele ki şu anda kulübün nasıl bir durumda olduğunu düşünürsek, daha farklı olmalıydık. Berbat bir durumdayız. Yarın bir araya geleceğiz ve kafamızı toplayıp durumu görüşeceğiz."

