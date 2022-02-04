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Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı

04.02.2022 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı

İpekyolu ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili oluşturulan ekip, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemine (KGYS) dahil 30 kameradan 104 saatlik video kaydı inceledi.

Görüntülerde şüphelinin ısrarla takip ettiği çocuğa, bir binada cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli K.A'nın (30) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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