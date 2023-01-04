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Çocuğu gibi gördüğü 50'den fazla kedi için köyünden ayrılmıyor

04.01.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Sait Çamuroğlu, bakımını üstlendiği 50'den fazla kedi için köyünden uzun süre ayrılamıyor.

İstanbul'da 7-8 yıl kadar önce kar yağışlı ve soğuk havada evinin balkonuna sığınan anne ile üç yavrusuna bakarak kedi beslemeye başlayan Çamuroğlu, kedilerini de alarak 2018 yılında memleketi Samsun'un Terme ilçesine bağlı kırsal Kocaman Mahallesi'ne döndü.

Burada çevredeki kedileri de besleyen Çamuroğlu'nun baktığı kedi sayısı zamanla 50'nin üzerine çıktı. Tüm zamanını kedilere ayıran Çamuroğlu, onları çocukları gibi görüyor.

Sait Çamuroğlu, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini, yaşadığı bölge kırsal olduğu için kedilerinin yanı sıra köpek ve kirpi gibi hayvanlara da baktığını söyledi.

Kedilerin temiz ve sadık hayvanlar olduğunu vurgulayan Çamuroğlu, "Kısa zamanda tüm köyün kedileri bana geldi. Evimin bir bölümünü onlara ayırdım. Evim artık, 'kedi evi' olarak anılıyor. Burada kalıp şehre gidenlerin sokağa bıraktığı hayvanlara da ben bakıyorum." dedi.

Terme Belediyesi başta olmak üzere hayvanseverlerin kendisine mama desteği verdiğini belirten Çamuroğlu, "Ara sıra Samsun'a gidiyorum. İki-üç gün kalıyorum, fazla kalamıyorum. Ben olmadığım zaman köyün imamı yardımcı oluyor. Yemlerini bırakıyorum, o veriyor. Hayvanlarımı asla bırakamıyorum. 'Ne oldular?' diye merak ediyorum. O yüzden hanım Samsun'da, ben buradayım." diye konuştu.

"BURADA, 'KEDİLERİN BABASI' OLARAK TANIYORLAR BENİ"

Çamuroğlu, mahallesinde ilgilendiklerinin dışında yolda gördüğü hasta ve bakıma muhtaç kedileri de tedavi ettirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Çoğu hastalanıyor, enfeksiyon kapıyor. Tedavi ediyorum, veteriner hekimi arıyorum, danışıyorum. Göz damlaları, antibiyotikleri derken, benden fazla ilaçları var. Yemek yapıyorum onlara. Elimizden geldiği kadar onlara bakmaya çalışıyorum. Burada, 'Kedilerin babası' olarak tanıyorlar beni. Dışarıdan gelen ailelerin çocukları evime, 'kedi evi' diye geliyor, kedileri seviyorlar. Kışın burada hayvanlar çok aç kalıyor. Sadece hayvanlar için burada duruyorum. Soba yakıyorum onlar üşemesin diye, evin içine alıyorum, çekyatın üzerinde yatıyorlar. Hanım bazen kızıyor tabii ama hayvan üşüyor, titriyor soğuktan, ben onu nasıl dışarıda bırakırım."

Kedilere bakmanın kendisine huzur verdiğini dile getiren Çamuroğlu, sahiplendirdikleri de olduğunu kaydetti. Çamuroğlu, ömrü olduğu sürece kedilere bakmaya devam edeceğini kaydetti.

Kocaman Mahallesi Camisi imam hatibi Muttalip Derme de Çamuroğlu'nun köydeki tüm kedilerin bakımını üstlendiğini, kendisinin de zaman zaman ona yardım ettiğini söyledi.

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Samsun Terme kedi köy

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