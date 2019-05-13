MAGAZİN

Çocuğu olduğunu iddia etmişti! Simge'den uzlaşma şartı

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.05.2019 10:20 | Son Güncelleme

Şarkıcı Simge Sağın, kendisinin bir çocuğu olduğunu iddia eden TV programcısı Cem Aydınlı'dan şikâyetçi olmuştu.

Çocuğu olduğunu iddia etmişti! Simge'den uzlaşma şartı

Uzlaştırmaya giden dosyada Simge Sağın'ın avukatı Ayşegül Mermer, engellileri sevindiren bir sonuç sağladı.

Şikâyet dilekçesinin uzlaştırma komisyonuna gitmesinin ardından Ayşegül Mermer, müvekkiline yönelik asılsız iftirada bulunan Cem Aydınlı'ya uzlaşma teklifini açıkladı. Mermer, Aydınlı'nın Tohum Otizm Vakfı'na 4 adet akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve müvekkili hakkında asılsız haber yapmaması karşılığında anlaşabileceklerini belirtti.

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Aydınlı'nın uzlaşma şartını kabul etmesiyle ünlü şarkıcı da şikâyetini geri çekti.

Kaynak: Gecce

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Anahtar Kelimeler:
simge cem aydınlı uzlaşma

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