Evde nugget yapmak hayal değil! Diyet bozduran evde nugget tarifi

Her gün farklı yemekler hazırlamak bazen uğraştırıcı olabilir. Aklınıza yapacak yemek fikri gelmediği zaman hazır gıdalara yönelebilirsiniz ancak bu da sağlık açısından riskli bir tercih olur. Dengeli beslenmek için bazı yemekleri evde yapmak istemeniz son derece normal, hele de çocuklar için yemek hazırlıyorsanız. Neyse ki çoğu yemeği evde de yapmak mümkün, nugget gibi! Tek yapmanız gereken sizin için hazırladığımız bu tarifi incelemek. İşte size evde nugget yapmanın ne kadar kolay olduğunu gösterecek bir tarif...
MALZEMELER
700 gr tavuk kıyması ya da 1 adet tavuk göğsü
1 yemek kaşığı un
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Biraz köri
Biraz kimyon
1 adet yumurta
1/2 su bardağı un
1/2 su bardağı galeta unu
HAZIRLANIŞI
Tavuk kıyması kullanmayı tercih etmezseniz, 1 adet tavuk göğsünü kıyma haline getirebilirsiniz. Bunun için tavuk göğsünü küçük parçalara böldükten sonra mutfak robotunda yaklaşık 15 saniye çekmeniz gerekir.
Tavuk kıymasını derin bir kaba koyun. Ardından yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, biraz köri, biraz kimyon ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.
Koyduğunuz malzemeleri elinizle güzelce yoğurun.
Tavuklu köfte harcını daha iyi bir şekilde bağlamak için 1 yemek kaşığı un serpiştirin. Ardından yoğurmaya devam edin.
Tavuklu köfte harcınızdan küçük parçalar alın. Parçalara elinizle nugget şekli verebilirsiniz. Elinizi biraz ıslattığınız takdirde köfte harcına daha kolay şekil verebilirsiniz.
Ayrı ayrı tabaklara un, yumurta ve galeta ununu ekleyin.
Nugget şekli verdiğiniz tavuklu köfte harcını öncelikle una bulayın. Sonra yumurtaya bulayın. En sonunda galeta ununa bulamanız gerekir.
Sonrasında hazırladığınız nuggetları önceden kızmaya bıraktığınız yağa ekleyin. Bu noktada yağın iyice kızmış olduğuna dikkat etmeniz gerekir.
Nuggetlarınızı kızgın yağın içerisinde önlü ve arkalı olarak kızartın.
Kağıt havlu serdiğiniz tabağa nuggetlarını ekleyerek fazla gelen yağları süzebilirsiniz.
Toplamda 10 dakika pişirme süresi olan nuggetlarınızı piştikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.
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