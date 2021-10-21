Evde nugget yapmak hayal değil! Diyet bozduran evde nugget tarifi

Her gün farklı yemekler hazırlamak bazen uğraştırıcı olabilir. Aklınıza yapacak yemek fikri gelmediği zaman hazır gıdalara yönelebilirsiniz ancak bu da sağlık açısından riskli bir tercih olur. Dengeli beslenmek için bazı yemekleri evde yapmak istemeniz son derece normal, hele de çocuklar için yemek hazırlıyorsanız. Neyse ki çoğu yemeği evde de yapmak mümkün, nugget gibi! Tek yapmanız gereken sizin için hazırladığımız bu tarifi incelemek. İşte size evde nugget yapmanın ne kadar kolay olduğunu gösterecek bir tarif...

NUGGET TARİFİ

MALZEMELER

700 gr tavuk kıyması ya da 1 adet tavuk göğsü

1 yemek kaşığı un

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Biraz köri

Biraz kimyon

1 adet yumurta

1/2 su bardağı un

1/2 su bardağı galeta unu

Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI