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Çocuğunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

18.05.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuğunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde oğlunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Altındağ ilçesindeki Kale Mahallesi’nde ikamet eden ve 6 ay önce eşinin evden kaçtığı öğrenilen O.G. dün akşam 2,5 yaşındaki oğlu K.D'yi dövdü.

Oğlunun sabah fenalaşması üzerine baba O.G. ve kardeşi, çocuğu duvardan düştüğü iddiası ile hastaneye getirdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen çocuk hayatını kaybetti.

Olaydan şüphelenen hastane polisi ve sağlık ekiplerinin verdiği bilgi üzerine polis ekipleri şüpheli baba ve kardeşini gözaltına aldı.

Polisin, ailenin yakınları ve çevresinden babanın sürekli küçük çocuğu darbettiği bilgisi üzerine soruşturmayı bu yönde sürdürdüğü, şüpheli baba ve amcanın Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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