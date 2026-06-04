Çocuğunu Gerçekten Dinliyor musun Yoksa Sadece Duyuyor musun?

1/8 Çocuğun okuldan gelip uzun uzun bir şey anlatmaya başladığında ne yaparsın? Telefonumu bırakıp göz teması kurarım Dinler gibi yaparken başka işle uğraşırım. Kısa cevaplar veririm. Hemen tavsiye vermeye başlarım.

2/8 Çocuğun ağlayarak yanına geldiğinde ilk tepkin ne olur? Neden üzüldüğünü anlamaya çalışırım. Hemen sakinleşmesini isterim. Konuyu değiştirmeye çalışırım. Çözüm üretmeye odaklanırım.

3/8 Çocuğun sana heyecanla yaptığı bir resmi gösteriyor. Ne dersin? Detaylarına bakıp sorular sorarım.. Güzel olmuş der geçerim. Daha iyisini yapabileceğini söylerim. Kısa bir şekilde övüp işime dönerim.

4/8 Peki çocuğunla birlikte en keyifli vakti nerede geçirirsin? Parkta Mutfakta Arabada Alışverişte

5/8 Çocuğun sana öğretmenin bugün sınıfta ona kızdığını söyledi. Nasıl tepki verirsin? O an ne hissettin ve öğretmenin tam olarak neden kızdı anlatır mısın diye sorarım. Öğretmenler durup dururken kızmaz, ne yaptın yine diyerek onu suçlarım. Yarın hemen okula gidip o öğretmenle konuşuyorum diyerek hemen savunmaya geçerim. Tamam halledilir diyerek telefonumdaki bildirimlere bakmaya devam ederim.

6/8 Çocuğun yatağımın altında canavar var ve çok korkuyorum dediğinde ne yaparsın? Yanına gider, yatağın altına beraber bakar ve korkusunu ciddiye alarak onu rahatlatırım. Canavar diye bir şey yok, hadi uyu artık kocaman çocuk oldun derim. Korkacak ne var, ışığı açık bırakayım da cesaretini görelim derim. Yavrum uykum var, git kendi yatağında uyu diyerek ilgilenmem.

7/8 Evde en çok hangi eşya iletişiminizi bölüyor olabilir sence? Telefon Tablet Televizyon Laptop