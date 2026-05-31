Çocuğunun Sınav Dönemi Terapisti Olmaya Ne Kadar Hazırsın?

1/8 Çocuğun sınava 1 hafta kala başaramayacağını düşünmeye başladı, ne yaparsın? Abarttığını düşünür, "Sen yaparsın!" derim. Neden böyle hissettiğini anlamaya çalışırım. Neden daha sıkı çalışmadığını sorarım. Bu sınavın dünyanın sonu olmadığını anlatırım.

2/8 Çocuğun ders çalışırken sürekli telefona bakıyor. Tepkin ne olur? Telefonu hemen elinden alırım! Mola verdiğini düşünür, karışmam. Sınavı önemsemediğini düşünür, sinirlenirim. Telefonu, kontrollü şekilde kullanmasını sağlarım.

3/8 Sınav sabahı çocuğun aşırı stresli! Ona nasıl yaklaşırsın? "Artık yapacak bir şey yok!" derim. Onu sakinleştirmeye çalışırım. Ben de onunla birlikte stres olurum. Ona moral vermek için dikkatini başka şeylere çekerim.

4/8 Diyelim ki çocuğunun deneme sınavı kötü geçti! Nasıl tepki verirsin? Bu puanla kazanmasının zor olduğunu söylerim. Nerede zorlandığını anlamaya çalışırım. Daha fazla çalışması gerektiğini söylerim. Kötü bir sınav sonucu her şeyi belirlemez!

5/8 Çocuğun “Biraz yalnız kalmak istiyorum.” dedi. Ne yaparsın? “Şimdi yalnız kalmanın sırası mı?” derim. 🙄 Ona mutlaka alan tanırım. Peşinden gidip konuşmaya zorlarım. Onu yalnız bırakır, bir süre sonra yanına giderim.

6/8 Sınava birkaç gün kaldı diyelim, çocuğundan beklentin ne olur? Ders çalışmaya devam etmeli. Birkaç gün kala tamamen kendine odaklanmalı. Eksik konuları varsa göz atabilir ama şart değil. Ne yapmak istediğini ona sorarım.

7/8 Çocuğun “Ya kazanamazsam?” diye sordu. Cevabın ne olur? 🤔 “Bu kadar çalıştıysan kazanmalısın.” “Bu bir sınav, hayatın sonu değil.” “Bunu şimdi düşünmenin anlamı yok.” "Seneye bir daha denersin."