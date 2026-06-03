Çocuğunuz Kendi Hayatının Lideri Olmaya Ne Kadar Hazır?
Her ebeveyn, çocuğunun ileride nasıl bir hayata sahip olacağını merak eder. Onun başarılı ve mutlu bir lider olması ise her ebeveynin en büyük hayalidir.
Özge Çil /
03.06.2026 08:26
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Liderlik ruhunun genellikle başkalarını yönetmekle ilgili olduğu düşünülür. Ama kendi sorunlarını çözebilen, kendi kararlarını verebilen ve sizin arkanıza sığınmadan düşüncelerini söyleyen bir çocuk zaten lider ruhludur.
Bu testte çocuğunuzun liderlik ruhunu ölçüyoruz!
Çocuğunuz Kendi Hayatının Lideri Olmaya Ne Kadar Hazır?
1/8
Çocuğunuz bir matematik problemini çözemediğinde ilk yapacağı şey ne olur?
Kendi başına bir sürü yöntem dener, farklı kaynaklara bakar ve en sonunda bilen birine sorar.
Hemen arkadaşını arar ya da benim yanıma gelir ve ipucu ister.
Direkt internete girer yapay zekaya falan sorar.
"Zaten anlamıyorum" diyerek çözüme bile bakma gereksinimi hissetmez.
2/8
Sıradan bir sabahta çocuğunuzun okula hazırlık rutini nasıl işler?
Kendi başına kalkar, giyinir, çantasını hazırlar ve çıkar gider.
Çantasını akşamdan hazırlar ama genelde ben uyandırmadan kalkamaz.
Son dakika uyanır, evde bir panik ortamı yaratır ve benim yardımımla hazırlanır.
Küçücük bir detaya dakikalar harcar ve en sonunda beğenmediği için tamamen vazgeçer.
3/8
Çocuğunuz arkadaşlarıyla yaşadığı anlaşmazlıklara nasıl tepki gösterir?
Kendini net şekilde ifade eder, duygu ve düşünceleri hakkında konuşmaktan çekinmez.
Karşı tarafı iyice dinleyerek onun tepkilerine en uygun yanıtı vermeye çalışır.
Hemen benden medet umar, sorunu onun yerine çözmemi ister.
Hoşuna gitmeyen bir durum olduğunda açıklama yapmadan ortamı terk eder.
4/8
Onun için alışverişe çıktığınızda süreç nasıl ilerler?
Ne istediğini bilir, gider bulur getirir ve deneyerek karar verir.
Kişisel zevklerine yönelik seçimler yapar ama son kararı benimle birlikte verir.
Ne istediğini bilmez, hiçbir verdiğimi beğenmez, aldıktan sonra da mızmızlanır.
Bir parça kıyafet denediğinde iki saat üzerinden çıkaramaz, ben zorlamasam asla karar veremez.
5/8
Çocuğunuz kendi isteğiyle başladığı bir kursa artık ilgi duymadığında size bunu nasıl söyler?
Gelir nedenlerini ve hislerini açıklar, benim konuyu anlamamı sağlar.
Önce gitmemek için bahaneler uydurur, sonra benimle birlikte akıl yürütmeye çalışır.
İlk zorlandığı an artık canının istemediğini ya da keyif almadığını söyler.
Hemen kıyaslama yapar, "Zaten diğer çocuklar daha yetenekli" der ve kestirip atar.
6/8
Söz konusu evde yapması gereken oda toplama gibi basit sorumluluklar olduğunda nasıl davranır?
Zaten kendi düzeni vardır. Hangi eşyayı, nereye koyacağını benden iyi bilir.
Sorumluluklarını ben hatırlatırım ama o da itiraz etmeden yapar.
Öyle pis bir erteleme huyu var ki kalkıp onun yerine ben yapmak zorunda kalırım.
Bir şeyler yapmaya çalışır, beceremez ve hemen onu zorladığım için oturur ağlar.
7/8
Daha önce hiç tanımadığı yeni bir oyun alanına ya da etkinliğe katılacağı zaman nasıl hisseder?
Meraklı
Gözlemci
Soğuk
Gıcık
8/8
Harçlığını yönetme konusunda ne kadar iyidir?
Parasını tam olarak gerektiği şekilde ve idareli kullanır.
Genel olarak kontrol eder ama harcamaları aşırıya kaçtığında gelip benden destek ister.
Verdiğim para ona 1 gün bile dayanmaz. Hemen saçma sapan şeylere çarçur eder.
Cimridir, parasını harcamayı sevmez. Biriktirir de biriktirir.
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