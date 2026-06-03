Çocuğunuz Kendi Hayatının Lideri Olmaya Ne Kadar Hazır?

Liderlik ruhunun genellikle başkalarını yönetmekle ilgili olduğu düşünülür. Ama kendi sorunlarını çözebilen, kendi kararlarını verebilen ve sizin arkanıza sığınmadan düşüncelerini söyleyen bir çocuk zaten lider ruhludur.

Bu testte çocuğunuzun liderlik ruhunu ölçüyoruz!