Patlamış mısırlar hazırsa başlıyoruz!
Çocuğunuzla Birlikte Geçirdiğiniz Zaman Hangi Film Türüne Benziyor?
1/8
Sabah uyanma ritüeliniz genellikle nasıl başlıyor?
Yataktan fırlayarak ve bir şeyleri yakalamaya çalışarak.
Komik bir ses tonuyla veya gıdıklama kriziyle.
"Neden uyuyoruz?" gibi felsefi bir soruyla veya uzaylı taklidiyle.
Sıcacık bir sarılma ve beş dakika daha yatakta yuvarlanarak.
2/8
Birlikte mutfağa girdiğinizde ortaya nasıl bir manzara çıkıyor?
Her yere un saçılmış, havada krepler uçuşuyor!
Malzemelerden kendimize bıyık yapıp birbirimize gülüyoruz.
Gizli bir iksir hazırlıyormuş gibi garip karışımlar deniyoruz.
Beraber kurabiye yapıp fırının önünde pişmesini bekliyoruz.
3/8
Çocuğunuzun odasındaki oyuncakların genel durumu nedir?
Tam bir savaş alanı! Her an bir Lego'ya basıp gazi olabilirsiniz.
Oyuncaklar her gün farklı ve komik bir mizansenle dizilmiştir.
Oyuncaklardan ziyade, yastıklardan ve kutulardan yapılan bir uzay üssü var.
Dağınık olsa da her ayıcığın ve bebeğin yeri bellidir, hepsi çok sevilir.
4/8
Çocuğunuz bu animasyon filmlerinden hangisini daha çok sever?
5/8
Çocuğunuzun size sorduğu en zor sorular genellikle hangi türden oluyor?
Buradan atlasam uçabilir miyim??
Büyüyünce neden senin gibi göbeğim olacak?
Bulutlar neden ağlıyor ve evrenin sonu neresi?
Beni ne kadar çok seviyorsun, ben dünyada yokken neredeydim?
6/8
Çocuğunuzla iletişiminizi hangi kelime anlatıyor?
7/8
Akşam yemeği masasında en sık yaşanan olay bunlardan hangisi?
Bezelyeleri uzaylı istilası gibi tabağın dışına sürme çabası.
Yemeği yememek için masanın etrafında atılan hızlı turlar.
Günün nasıl geçtiğine dair uzun, sakin ve duygusal sohbetler.
8/8
Son olarak, birlikte dışarıda oynarken tarzınız nasıl?
Kaydıraktan tersten kaymak, ağaçlara tırmanmak, sürekli koşmak.
Çamurdan pastalar yapıp birbirimizin yüzüne sürmek.
Karıncalarla konuşmak, taşlardan gizli geçitler tasarlamak.
Salıncakta yavaşça sallanırken gelecekte ne olacağını konuşmak.