Çocuğunuzu Yurt Dışı Üniversitelerine Hazırlarken Gözden Kaçırmamanız Gereken Altın Kurallar

Yurt dışında üniversite okumak, çocuğunuzun geleceğini belirleyecek çok önemli bir adımdır. Ancak bu süreçte mutlaka dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. İşte çocuğunuzu hazırlarken dikkat etmeniz gereken noktalar!

Aslı Uysal

1. Erken başlamak büyük avantaj!

Çocuğunuzun yurt dışında üniversite okumasını istiyorsanız hazırlıklara çok erken başlamalısınız. Özellikle başvurular 11.sınıftan itibaren şekillenmeye başlar. Dil gelişimi, akademik notları, aktiviteleri uzun vadede değerlendirildiği için süreci erken planlamak oldukça önemlidir.

2. Akademik başarı yeterli değildir.

Çocuğunuzun yüksek not ortalaması önemli olsa da, üniversiteler öğrencilerin sadece ders başarısına bakmamaktadır. Derslerdeki gelişim ve genel olarak akademik profilleri de oldukça önemlidir.

3. İngilizce yeterliliği zamanla inşa edilir.

IELTS ve TOEFL gibi sınavlar oldukça önemli olsa da asıl önemli olan, günlük İngilizce kullanımının da güçlü olması gerekmektedir. Erken yaşlarda çocuğunuz için mutlaka İngilizce desteği alın. Erken yaştaki okuma, yazma ve konuşma pratiği büyük farklar yaratır.

4. Niyet mektubu çok önemlidir!

Üniversiteler öğrencinin neden bu üniversiteyi, bölümü ve ülkeyi seçmek istediğinizi anlamak ister. Samimi, net ve gerçekçi bir anlatım kabul sürecinde oldukça belirleyici kriterlerden biridir.

5. Sosyal yaşantısı da dikkat çeker.

Öğrencinin sadece akademik başarısı değil aynı zamanda sosyal yaşantısı da öğrencinin karakterini gösterir. Spor, sanat, gönüllülük çalışmaları ve kulüp faaliyetleri de üniversiteler tarafından değerlendirilir. Bu aktivitelerin çok olması değil, tutarlı olması daha önemlidir.

6. Doğru ülke ve bölüm seçimi kritik bir adımdır.

Her ülkenin kabul sistemi birbirinden farklıdır. Her üniversitenin kriterlerine göre bir seçim yapmalısınız. Bazıları daha sınav odaklı iken bazıları için ise proje ve portfolyo odaklıdır. Çocuğunuzun ilgi alanına göre seçim yapmak önemlidir.

7. Dil sınavına çok önceden hazırlanın.

IELTS veya TOEFL gibi sınavlar son sene hazırlanarak yapılacak kadar basit değildir. Yüksek seviyede akademik İngilizce ister. Son yıla bırakmak yerine birkaç yıl önceden hazırlık yapmak çok daha kalıcı öğrenme olmasını sağlar.

8. Referans mektupları ciddiye alınmalıdır.

Öğretmenlerden alınan referanslar öğrencinin kapasitesini daha iyi anlamayı sağlar. Bu nedenle sadece formalite olarak değil, güçlü ilişkilerle hazırlanmalıdır. Öğrencinin sınıf içi duruşu ve öğrenme kapasitesini bu mektuplar çok daha gözler önüne serer.

9. Planlama alışkanlığı kazanın.

Yurt dışı üniversitelerine başvurma süreci düşünülenin aksine çok daha karmaşıktır. Başvuru süreci aynı anda birçok belge, sınav ve tarih içerir. Düzenli plan yapan öğrenciler ise bu süreci çok daha sağlıklı ve stressiz şekilde yönetir.

10. Süreç sadece "kabul almak" değildir.

Planlama yaparken sadece üniversitelerden kabul almayı değil aynı zamanda vize, konaklama, adaptasyon ve kültürel uyumu da planlamaya dahil etmelisiniz. Yurt dışı üniversiteleri sadece kabulden ibaret değildir.

Anahtar Kelimeler:
üniversite yurt dışı Lider Koleji
