Çocuğunuzun Teknolojiyle İlişkisinin Ne Kadar Sağlıklı Olduğunu Söylüyoruz!

Teknoloji alışkanlıklarını birlikte test edelim!

1/8 Sabah gözünü açtığında ilk yaptığı şey genellikle nedir? "Günaydın" bile demeden doğrudan tablete/telefona koşar. Önce tableti ister, vermezseniz mızmızlanarak kahvaltıya oturur. Önce kahvaltısını yapar, sonra günün planına göre ekran izni ister. Oyuncaklarıyla oynar, kitap karıştırır.

2/8 Çocuğunuz yemek yerken mutlaka bir şeyler izlemek istiyor, aksi halde tabağına dokunmuyor. Doğru Yanlış

3/8 Tableti veya telefonu elinden aldığınızda verdiği ilk tepki ne oluyor? Kıyamet kopuyor; ağlama krizleri... Biraz mızmızlanıyor ama birkaç dakika içinde sakinleşip başka şeye yöneliyor. Tamam deyip hemen bırakıyor. Bana küser.

4/8 Çocuğunuz ekrandan uzak kaldığında ciddi bir huzursuzluk yaşıyor mu?

5/8 Çocuğunuzun ekran başında geçirdiği günlük süre ne kadar? Günde 4 saatten fazla. Günde 2-4 saat arası. Günde 1-2 saat arası. Günde 1 saatten az.

6/8 İnternette izlediği içerikler veya oynadığı oyunlar hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Hiçbir fikrim yok, ne açarsa onu izliyor. Zararlı şeylere bakmadığını umuyorum ama içerikleri detaylı kontrol etmiyorum. Filtreler açık, genel olarak ne izlediğini biliyorum ve bazen kontrol ediyorum. Tüm geçmişi, oyunları biliyorum.

7/8 Ekranı kapatıp cihazı bıraktığında gözleri kanlanmış ve aşırı yorgun görünüyor mu?