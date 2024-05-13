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  4. Çocuk istismarına tepki gösteren Gülben Ergen'in paylaşımı gündem oldu! "Sapıkların, ruh hastalarının..."

Çocuk istismarına tepki gösteren Gülben Ergen'in paylaşımı gündem oldu! "Sapıkların, ruh hastalarının..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.05.2024 16:21
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Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Gülben Ergen bu kez yaptığı paylaşımda isyan etti. Paylaşımında Ergen, "Kediyle köpekle uğraştığınız kadar şu ülkede çocuklara istismar edip, hayatını karartanlarla uğraşmadınız" dedi.

Çocuk istismarına tepki gösteren Gülben Ergen'in paylaşımı gündem oldu! "Sapıkların, ruh hastalarının..."

Gülben Ergen son dönemlerde fit görüntüsü ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Genel olarak dernek yardımları ve etkinliklerine katılan Ergen, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

GÜLEBNR555

Ergen, sosyal medya hesabından çocuk istismarıyla ilgili son yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"ÜZERİNİ ÖRTTÜĞÜNÜZ HER ŞEYİN ALTINDA KALIRSINIZ"

İsyan eden Ergen X hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Kediyle, köpekle uğraştığınız kadar şu ülkede çocuklara istismar edip, hayatını karartanlarla uğraşmadınız! Üzerini örttüğünüz her şeyin altında kalırsınız! Örtmeyin sapıkların, ruh hastalarının üzerini."

GÜLBENSON


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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen sosyal medya ünlü şarkıcı
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