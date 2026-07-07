Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Çocuk parkında 176 adet bomba bulundu! Görüntüler şaşkına çevirdi

İngiltere'nin kuzeyindeki bir çocuk parkında yürütülen yenileme çalışmaları sırasında toprağın altına gömülü 176 adet İkinci Dünya Savaşı eğitim bombası bulundu. Patlayıcı madde içermeye devam eden mühimmatlar nedeniyle çalışmalar durdurulurken, parkın yıllarca çocuklar tarafından kullanılmış olması büyük şaşkınlık yarattı.

Çocuk parkında 176 adet bomba bulundu! Görüntüler şaşkına çevirdi
Nilgün Arabacı

İngiltere'nin Northumberland kontluğundaki Wooler kasabasında bulunan Scotts Park'ta Ocak 2025'te başlatılan oyun alanı genişletme çalışmaları, beklenmedik bir keşfe sahne oldu. Kazı sırasında işçilerin metal bir cisme rastlamasıyla başlayan incelemeler, toprağın altında onlarca yıllık askeri mühimmatın bulunduğunu ortaya çıkardı.

176 ADET İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NA AİT BOMBA BULUNDU

İlk bulunan cismin eski bir eğitim bombası olduğunun belirlenmesinin ardından bölgeye uzman ekipler sevk edildi. Yapılan taramalarda ilk gün 65, ikinci gün ise 90 mühimmat çıkarıldı. Çalışmaların ilerlemesiyle birlikte parkın altından toplam 176 adet İkinci Dünya Savaşı'na ait eğitim bombası çıkarıldı.

Her ne kadar bu mühimmatlar eğitim amaçlı üretilmiş olsa da uzmanlar, tamamen zararsız olmadıklarını belirtti. Bombaların birçoğunun fünyelerinin ve iç patlayıcı bileşenlerinin hâlâ korunduğu tespit edildi. Yaklaşık 4 ila 5,2 kilogram ağırlığındaki mühimmatların güvenli şekilde çıkarılması için bomba imha uzmanları görevlendirildi.

Çocuk parkında 176 adet bomba bulundu! Görüntüler şaşkına çevirdi 1

OYUN PARKINDAKİ ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Keşfin ardından oyun parkındaki tüm çalışmalar durduruldu. Yetkililer, alanın tamamen temizlenip güvenli olduğu resmi olarak doğrulanmadan yeni çocuk parkının inşasına devam edilmeyeceğini açıkladı.

Yerel yetkililer, Scotts Park'ın bulunduğu alanın İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin sivil savunma gücü olan Home Guard birliklerinin eğitim sahası olarak kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor. Bu durumun, çok sayıda eğitim bombasının aynı bölgede gömülü halde bulunmasını açıklayabileceği belirtiliyor.

Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri ise parkın onlarca yıldır çocuklar tarafından aktif olarak kullanılmış olması. Bölge sakinleri, çocukların yıllarca farkında olmadan askeri mühimmatların üzerinde oyun oynadığını öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Yetkililer, mühimmatların güvenli şekilde kaldırılmasının maliyetinin 30 ila 40 bin sterlin arasında olacağını açıkladı. Çalışmalar için Northumberland İl Meclisi'nin finansal destek sağladığı bildirildi.

Uzmanlar, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış mühimmatların hâlâ altyapı projeleri ve kazılar sırasında ortaya çıkmaya devam ettiğine dikkat çekiyor. Benzer şekilde 2025 yılında Almanya'nın Köln kentinde bulunan üç Amerikan bombası nedeniyle yaklaşık 20 bin 500 kişi tahliye edilmişti. Wooler'daki olay ise yıllardır kullanılan bir çocuk parkının altında yüzlerce askeri mühimmatın bulunması nedeniyle en dikkat çekici örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Japon Bakan'ı şaşırtan detayNATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Japon Bakan'ı şaşırtan detay
Babası dokundurmadı, O Türkiye'nin 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olduBabası dokundurmadı, O Türkiye'nin 'Yaşayan İnsan Hazinesi' oldu

Anahtar Kelimeler:
İngiltere çocuk parkı oyun parki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

21 koltuk boş kaldı! Kılıçdaroğlu atayacak isim bulamadı

21 koltuk boş kaldı! Kılıçdaroğlu atayacak isim bulamadı

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Eski sevgiliden şok iddialar: Suç duyurusunda bulundu

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Vatandaş makinelere koştu 'Bayağı kazanç sağladım'

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.