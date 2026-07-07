NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Japon Bakan'ı şaşırtan su: "İlk defa görüyorum"

Ankara'daki NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro'nun sosyal medya hesabından yaptığı su paylaşımı tebessüm ettirdi.

İKRAM EDİLEN SUYU GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Ankara'daki temasları sırasında kendisine ikram edilen bardak su tasarımını oldukça ilginç bulan Japonya Savunma Bakanı Şinciro, şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.

"BUNU İLK BAŞTA MUM SANDIM"

Kendisine sunulan kapalı bardak suyun fotoğrafını çekerek kişisel sosyal medya hesabından yayınlayan Bakan, paylaşımına şu samimi notu düştü:"Bunu ilk başta mum sandım ama suymuş. İlk defa böyle bir şey görüyorum."Japon Bakan'ın bardak suyun formunu muma benzeterek yaptığı bu sempatik paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü ve Türk kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.