"Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu" başladı

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu" duayen yazar ve yayımcılarla, genç yazar ve editörleri buluşturdu.

"Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Üzerine" başlığıyla düzenlenen forumun açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, çocuk ve gençlik kitaplarının insanı ve toplumu birlikte biçimlendirdiğini belirterek, forumla bir yayıncılık meselesinin değil, insanlık meselesinin ele alındığını aktardı.

Demircan, "Forumda, 'pazardaki arz talep dengesi', 'üretim', 'kolaylık ve zorlukları', 'yabancı ülkelerin ürünleri ve yabancı ülkelere gönderdiğimiz ürünler', 'teknolojinin getirdiği yeni yayın alanları', 'sanat ve estetik anlayışı', 'toplumsal kavrayış ve gelecek vizyonumuz', 'tahripkar yaklaşımlara karşı insani duyarlılık', 'kötü alışkanlık' ve 'yönlendirmelerin kendine fırsat arayışı' gibi çocuk ve gençlik kitaplarımız için çok sayıda konuşmamız ve ortak bir akıl geliştirmemiz gereken başlık var." diye konuştu.