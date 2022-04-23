YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çocuklar 23 Nisan'ı Hürkuş ve Gökbey'le kutladı

Çocuklar 23 Nisan'ı Hürkuş ve Gökbey'le kutladı

23.04.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havacılık, uzay ve mühendisliği eğlendirerek sevdirmek amacıyla uzman pedagog ve akademisyen mühendisler tarafından hazırlanan Hürkuş ve Gökbey Müzikali'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel gösteriminde çocuklar keyifli vakit geçirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları, temel eğitim uçağı Hürkuş ve genel maksat helikopteri Gökbey ile buluşturdu.

Türkiye turnesinin ilk etabını tamamlayan Hürkuş ve Gökbey Müzikali'nin 23 Nisan özel gösterimi, 4-8 yaşlarındaki çocukların katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Müzikalde Hürkuş ve Gökbey ile tanışan çocuklar, onların minik dostlarıyla yaşadıkları maceraları merak ve heyecanla izledi. Çocuklar Hürkuş ve Gökbey'in söyledikleri şarkılara eşlik etti. Çocuklara müzikalde elektronik eşyaları kurcalamaları, kitap okumaları, tasarım yapmaları gibi tavsiyelerde bulunuldu.

Müzikal sırasında çocuklara Hürkuş ve Gökbey'in özellikleri, hangi görevleri yapabildikleri gibi bilgiler de verildi.

Çocuklar, müzikalin ardından düzenlenen konserde de keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe çocuklar ve aileleriyle yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Hürkuş ve Gökbey Müzikali, havacılık, uzay ve mühendisliği eğlendirerek sevdirmek amacıyla uzman pedagog ve akademisyen mühendisler tarafından hazırlandı.

TUSAŞ, müzikalde yer verilen özgün hava araçları ve gelecekte mühendis olmak isteyen çocuk karakterlerle, mühendislik mesleğini keşif, merak, eğlence ve oyunlarla anlatıp Türkiye'nin havacılık ve uzay geleceğini inşa edecek çocuklara henüz ilkokuldayken ulaşmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyorKaz "Alvin" peşinden ayrılmadığı sahibine mesai arkadaşlığı yapıyor
Kayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKayseri'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 rakamlarını açıkladı:Sağlık Bakanı Koca Kovid-19 rakamlarını açıkladı:

Ankara Namaz Vakitleri 23 Nisan Cumartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:53
Öğle
12:52
İkindi
16:38
Akşam
19:41
Yatsı
21:08
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Baban gibi duruyor”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Üçlü ilişkilerini anlattı! “Tanrı’nın istediği gibi...”

Üçlü ilişkilerini anlattı! “Tanrı’nın istediği gibi...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.