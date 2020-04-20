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Çocuklar buna bayılacak: Kek Burger tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Miniklerin severek yediği kek burgeri evde yapmaya ne dersiniz? Üstelik son derece pratik bir tatlı oluyor. Yapımı son derece basit olduğu için çocuklarla birlikte mutfağa girebilirsiniz. Yaparken eğlence garantisi veriyoruz:)

Çocuklar buna bayılacak: Kek Burger tarifi

Eğlenceli ve lezzetli çocuk aparatiflerinin başında gelen kek burgerin tarifi ile karşınızdayız. Sadece olmakla kalmayan kek burger, aynı zamanda çocuklar için de eğlenceli bir aktivite oluyor. Peki kek burger nasıl yapılır?

MALZEMELER

Bir adet yumurta
Bir su bardağı süt
4 yemek kaşığı şeker
Bir kahve fincanı sıvı yağ
Bir paket vanilya
Bir paket kabartma tozu
1,5 su bardağı un
2 yemek kaşığı kakao

Kreması için;
Bir bardak süt
Bir paket krem şanti

KEK BURGER YAPILIŞI

Derin bir kabın içine yumurta ve şekeri çırpın. Şeker eritikten sonra içine sıvı yağ, süt, vanilya ve kakaoyu ekleyip çırpma işlemine devam edin.

Karışıma yavaş yavaş unu da ekleyin. Son olarak kabartma tozunu ilave edip tüm malzemeleri homojen bir karışım olana kadar çırpın.

Krep tavasını çok az tereyağı ile yağlayın. Tavayı ısıtın ve içine hazırladığınız harçtan yemek kaşığı alıp dökün. Kaşığın dolu dolu olmasına özen gösterin.

Harcı iki taraflı pişirin. Tüm krep harcına aynı işlemi uygulayın.

Krem şantiyi süt ile çırpın. Ardından buzdolabından yaklaşık 40 dakika dinlendirin.

Soğuyan krebin iç yüzüne krem şanti koyun ve bir diğer kreple krem şantinin üzerini kapatın. Kek burgerleri dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.

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