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Çocuklar Duymasın 42. bölüm fragmanı! Meltem ve Haluk'un yaşlılık krizi!

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 21.05.2018 01:55 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın'ın 27 Mayıs Pazar ekrana gelecek olan 42. bölümün tanıtımı yayınlandı. Çocuklar Duymasın yeni bölüme yaşlılık krizi damga vuracak! Meltem'i yakın gözlüğü alması Haluk'un diline düşünce ortalık karışıyor!

Çocuklar Duymasın 42. bölüm fragmanı! Meltem ve Haluk'un yaşlılık krizi!

Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde, Meltem ve Gönül yakın gözlüğü kullandıklarını herkesten sır gibi saklarlar. Ancak bu durum kısa sürede duyulur. Tuna, Gönül’ün tepkisinden çekindiği için bu durumu gündem yapmaz ancak Haluk rahat durmaz. Gönül ve Meltem Haluk’un diline düşmüştür bir kere... Peki şimdi ne olacaktır?

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çocuklar Duymasın 41. Bölümde, Zeynep'in bir anda kaybolmasıyla büyük bir korku ve panik yaşayan Haluk ve Meltem, sonunda ona kavuştu.

Çocuklar Duymasın 20 Mayıs pazar yayınlanan yeni bölümde Haluk ve Meltem’in evlat edinecekleri çocukları Zeynep kaybolunca, herkes çok telaşlanır! Zeynep’in nerede olduğu büyük bir merak konusudur... Öte yandan ramazan ayının gelmesiyle aile iftarda bir araya gelir. Haluk ve Meltem, evlerinde büyük bir iftar yemeği verir. İftara Haluk ve Meltem’in yakın çevresi, sevdiği herkes davetlidir. Taş Fırın Haluk’un en büyük hayali iftarda güllaç yemekken, hiç kimse güllaç getirmeyince bir birinden komik anlar yaşanır.

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Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!
Çocuklar Duymasın 40. bölüm fragmanı! Meltem'i duygulandıran Anneler Günü sürpriziÇocuklar Duymasın 40. bölüm fragmanı! Meltem'i duygulandıran Anneler Günü sürprizi
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