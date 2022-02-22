Çocuklar Duymasın'da Fısfıs İsmail'in sekreteriydi! Meriç Acemi'nin aslında kim olduğunu duyanlar şoke oldu

Başrollerinde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde Meriç Acemi'nin hayat verdiği Yasemin karakteri, Fısfıs İsmail'in ilgisinden kaçan bir kadındı. Oyunculuk alanında da tecrübeleri bulunan Acemi meğer o çok ünlü projelerin yazarlığını yapmış...

MERİÇ ACEMİ BAKIN KİM ÇIKTI

Tiyatro, film ve dizi oyunculuğu da yapan Meriç Acemi ya da gerçek adıyla Meriç Taşçıoğlu, aynı zamanda senaryo yazarıdır. Meriç Acemi, 24 Nisan 2020'de Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in senaristliğini yaptı. Ayrıca 2021'de Show TV ekranlarında yayınlanan Cam Tavanlar dizisinin de senaryosunu yazdı.

Galatasaray Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve London School of Arts Robert McKee's Story mezunu olan Acemi 2013'te 2013 Antalya Televizyon Ödülleri'nde 1 Erkek 1 Kadın dizisinin senaristleri olarak Murat Dişli ile ödül aldı.

Ayrıca Acemi, başrollerinde Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Kiralık Aşk dizisini de kaleme alan isimdir. Acemi; Ufak Tefek Cinayetler, Aşk Ekmek Hayaller, Mihrap Yerinde gibi projelerin de senaryosunu yazdı.

Senaristliğin yanı sıra Çocuklar Duymasın, Ayrılsak da Beraberiz gibi birçok projenin oyuncu kadrosunda yer aldı.



