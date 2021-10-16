Çocuklar Duymasın’ın Çaycı Hüseyin’i Alparslan Özmol, babasını toprağa verdi

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazan diziler arasında bulunan 'Çocuklar Duymasın'da 'Çaycı Hüseyin' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un bugün en acı günü…'Adamı hasta etme' ve 'çaylar' gibi replikleriyle ünlenen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un babası Coşkun Özmol, solunum yetmezliği şikayeti ile bir süredir tedavi altındaydı.

'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un Gemlik'te yaşayan babası Coşkun Özmol (87), hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bugün babasını son yolculuğuna uğurladı.

Alpaslan Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi.

