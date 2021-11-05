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Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'in Alpaslan Özmol, bıyıksız imajıyla dikkat çekti!

05.11.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Çaycı Hüseyin karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabından paylaştığı bıyıksız pozlarıyla, takipçilerini şaşkına çevirdi.

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'in Alpaslan Özmol, bıyıksız imajıyla dikkat çekti!

Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandıran Alpaslan Özmol'un Instagram hesabından paylaştığı bıyıksız pozlarına yorum yağdı.

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'in Alpaslan Özmol, bıyıksız imajıyla dikkat çekti!

Alpaslan Özmol'u, alışılmışın dışında imajıyla gören takipçileri ''Abi bari alıştıra alıştıra kesseydin. Tilkiden kurtulan horoz gibi olmuşsun'' ve ''Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş'' gibi yorumlarda bulundu.

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'in Alpaslan Özmol, bıyıksız imajıyla dikkat çekti!

Alpaslan Özmol, sosyal medyda öldüğüne dair çıkan haberler için ''Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum'' açıklamasını yapmıştı.

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'in Alpaslan Özmol, bıyıksız imajıyla dikkat çekti!

ALPASLAN ÖZMOL KİMDİR?

Alpaslan Özmol, 19 Nisan 1976 tarihinde Almanya'da doğdu. Bursa'da bir eşarp dükkanında çalışan Özmol, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oynamaya başlayınca oyunculuğa adım attı.

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'in Alpaslan Özmol, bıyıksız imajıyla dikkat çekti!

Ayrılsak da Beraberiz ve Çocuklar Duymasın dizileriyle, milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Alpaslan Özmol, Sınav, Laz Vampir Tirakula, Hep Yek, Temel ile Dursun İstanbul'da gibi projelerde oynadı.


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