Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'in Alpaslan Özmol, bıyıksız imajıyla dikkat çekti!

Başrollerini Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandıran Alpaslan Özmol'un Instagram hesabından paylaştığı bıyıksız pozlarına yorum yağdı.

Alpaslan Özmol'u, alışılmışın dışında imajıyla gören takipçileri ''Abi bari alıştıra alıştıra kesseydin. Tilkiden kurtulan horoz gibi olmuşsun'' ve ''Çaycı Hüseyin Espresso Hüseyin olmuş'' gibi yorumlarda bulundu.

Alpaslan Özmol, sosyal medyda öldüğüne dair çıkan haberler için ''Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum'' açıklamasını yapmıştı.

ALPASLAN ÖZMOL KİMDİR?

Alpaslan Özmol, 19 Nisan 1976 tarihinde Almanya'da doğdu. Bursa'da bir eşarp dükkanında çalışan Özmol, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oynamaya başlayınca oyunculuğa adım attı.

Ayrılsak da Beraberiz ve Çocuklar Duymasın dizileriyle, milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Alpaslan Özmol, Sınav, Laz Vampir Tirakula, Hep Yek, Temel ile Dursun İstanbul'da gibi projelerde oynadı.



