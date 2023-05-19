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Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'si koca kız oldu! Son haline beğeni yağdı

19.05.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin efsane dizisi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği Merve karakteriyle tanınan Öykü Güven sempatik tavırları ve çok bilmiş halleriyle dikkat çekmeyi başardı. Şimdilerde 20 yaşında olan Öykü Güven büyüdü ve çok güzel bir genç kız oldu. Ünlü ismin son haline beğeni yağdı.

Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'si koca kız oldu! Son haline beğeni yağdı

Bir dönemin çocuk oyuncusu Öykü Güven, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile hafızalara kazındı. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan’ın başrolü paylaştığı dizinin çocuk oyuncusu şimdilerde 20 yaşında.

Çocuklar Duymasın merve 3

Dizide Tuna karakterinin ilk evliliğinden olan kızı olarak seyirci karşısına çıkan Öykü Güven, Çocuklar Duymasın dizisinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in kızıdır.

Çocuklar Duymasın merve 2

Müzisyenlik yapan bir ağabeyi de bulunan Güven, Çocuklar Duymasın dışında başka bir dizi projesinde rol almadı.

Çocuklar Duymasın merve

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan çocuk oyuncu, son haliyle herkesi şaşırttı. Öykü Güven'in son haline beğeni ve yorum yağdı.

Öykü Güven 1

Ünlü isme sosyal medyada 'Seni özledik', 'Çok güzelsin', 'Gözlerim parıldadı bu ne güzellik' gibi yorumlar yapıldı.

Öykü Güven 2

2003 yılında İstanbul'da doğan Öykü Güven, Çocuklar Duymasın dizisi dışında Pamuk Prens filminde de rol aldı.

Öykü Güven 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Güven, şimdilerde New York'ta yaşıyor.

Öykü Güven 7

Öykü Güven 6

Öykü Güven 5

Öykü Güven 4

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