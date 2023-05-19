Çocuklar Duymasın'ın çok bilmiş Merve'si koca kız oldu! Son haline beğeni yağdı

Bir dönemin çocuk oyuncusu Öykü Güven, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Merve karakteri ile hafızalara kazındı. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Zeyno Gönenç ve Volkan Severcan’ın başrolü paylaştığı dizinin çocuk oyuncusu şimdilerde 20 yaşında.

Dizide Tuna karakterinin ilk evliliğinden olan kızı olarak seyirci karşısına çıkan Öykü Güven, Çocuklar Duymasın dizisinin senaristi ve yapımcısı Birol Güven'in kızıdır.

Müzisyenlik yapan bir ağabeyi de bulunan Güven, Çocuklar Duymasın dışında başka bir dizi projesinde rol almadı.

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan çocuk oyuncu, son haliyle herkesi şaşırttı. Öykü Güven'in son haline beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü isme sosyal medyada 'Seni özledik', 'Çok güzelsin', 'Gözlerim parıldadı bu ne güzellik' gibi yorumlar yapıldı.

2003 yılında İstanbul'da doğan Öykü Güven, Çocuklar Duymasın dizisi dışında Pamuk Prens filminde de rol aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Güven, şimdilerde New York'ta yaşıyor.



