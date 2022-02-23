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Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı ifade verdi! O sözleri affetmedi

23.02.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Haluk karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, sosyal medya üzerinden kendisine sevgilisi Iraz Yıldız'ın hakarete uğradığı gerekçesi ile açtığı davada ifade verdi. Tamer Karadağlı, "Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı ifade verdi! O sözleri affetmedi

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Iraz Yıldız'la birlikte sosyal medyada küfür ve hakarete uğradığı gerekçesiyle yaptığı şikayet sonucu açılan dava için ifade verdi. Karadağlı, "Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Oyuncu Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız, sosyal medya platformu Instagram üzerinden kendilerine yapılan yorumlardan dolayı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olmuşlardı. Şikayet üzerine savcılık, şüpheli Özcan D. hakkında dava açtı. Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesi de İstanbul'da yaşayan şikayetçi Tamer Karadağlı'nın ifadesinin talimat yoluyla alınmasına karar verdi. Tamer Karadağlı bugün avukatı Mehmet Murat Aslan ile ifade vermek üzere İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geldi.

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Şikayetçi olarak ifade veren Karadağlı, "Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Karadağlı'nın ifadesinin, Antalya'daki mahkemesine gönderilmesine karar verildi.

"HUKUKİ HAKKIMI KULLANDIM"

Tamer Karadağlı duruşma salonu dışında bekleyen gazetecilerin soruları üzerine, "Şikayetçiyim. Söyledim. Sosyal medya üzerinden hakaret ve küfredildi. Ben de sorumlu bir vatandaş olarak hukuki hakkımı kullandım" dedi. Karadağlı, "Hangi olay?" diye sorulması üzerine "Bu röportaja girer ama, gerekli açıklamayı yaptım" diye cevap verdi.
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İDDİANAME

İddianamede, Tamer Karadağlı ve Iraz Yıldız'ın arkadaş oldukları, 21 Nisan 2021'de şikayet dilekçesi veren şikayetçilerin Iraz Yıldız'a Instagram hesabı üzerinden yorum yapan Özcan D'nin yaptığı yorumlarla hakaret ve cinsel taciz suçlarını işlediği iddia edildi.


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Tamer Karadağlı
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